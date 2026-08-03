«Собирают чемоданы»: орнитолог объяснил, почему первые аисты уже начали улетать из Украины

В конце июля — начале августа в Украине появляются первые пролетные стаи белых аистов, хотя во многих гнездах еще остаются птенцы. Часть птиц уже начинает осеннюю миграцию, отправляясь в долгое путешествие в Африку.

Видео дня

Своими наблюдениями на странице в Facebook поделился заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника, орнитолог Виталий Грищенко. Он отметил, что совсем недавно украинцы радовались возвращению аистов после зимовки, а теперь часть птиц уже "пакует чемоданы" для обратного путешествия в далекую Африку.

По словам орнитолога, первыми отправляются в путь птицы, которых уже ничего не удерживает на местах гнездования. Это могут быть взрослые аисты, которые в этом году не участвовали в размножении, или те, чье гнездование оказалось неудачным.

Также миграцию уже могут начинать семьи, в которых птенцы рано оперились. Вылет молодых аистов из гнезд начался еще в первой декаде июля. После этого выводки объединяются в стаи и некоторое время держатся на пастбищах, сенокосах или полях после сбора урожая, где легко найти пищу.

Впоследствии и они присоединяются к основному потоку мигрантов.

Как формируются стаи

Виталий Грищенко обратил внимание на особенность осенней миграции аистов. Если весной птицы, приближаясь к местам гнездования, постепенно разлетаются небольшими группами, то осенью все происходит наоборот — отдельные стаи постоянно объединяются.

В Украине перелетные стаи обычно насчитывают десятки или сотни птиц. У Босфора уже можно наблюдать тысячные скопления, а на Ближнем Востоке они становятся еще более масштабными. По словам ученого, в Израиле можно увидеть впечатляющее явление, когда около ста тысяч белых аистов одновременно пролетают над местностью и буквально закрывают небо.

Орнитолог также призвал украинцев сообщать о пролетных стаях. Для наблюдений важны дата, место, примерное количество птиц и, по возможности, направление их полета.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что компания ДТЭК запустила экологический проект "Трек аистов", в рамках которого десять молодых белых аистов получили специальные трекеры. Со второй половины августа за их первой миграцией в тёплые страны можно будет следить на интерактивной карте на сайте ДТЭК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!