Сначала приняли за астероид: в небе над Украиной заметили уникальную комету. Фото

В ночь на 21 октября в небе над Украиной можно было увидеть комету C/2025 A6 Lemmon. Ее удалось сфотографировать над городом Рени Одесской области.

Снимки сделал Владислав Панин, передает "Униан". Там отметили, что прошлой ночью было максимальное сближение кометы с Землей, благодаря чему ее можно было увидеть невооруженным глазом на вечернем небе.

Что известно о комете C/2025 A6 Lemmon

Эта комета была обнаружена 3 января 2025 года. Ее орбитальный период составляет примерно 1350 лет, а ближайшее прохождение к Солнцу ожидается 8 ноября 2025 года, когда она подойдет к нему на расстояние около 79 млн км. После этого период вращения кометы уменьшится до примерно 1154 лет.

Интересно то, что сначала C/2025 A6 Lemmon приняли за астероид. Однако анализ данных показал наличие плотной комы – облака пыли и газа, окружающего ядро кометы. Позже удалось зафиксировать и короткий хвост.

Летом 2025 года комета временно "исчезала" в ярком солнечном сиянии, но 2 июля снова появилась на утреннем небе – заметно ярче, чем прогнозировали астрономы.

2 ноября комета пересечет небесный экватор, продолжая свой долгий путь по Солнечной системе.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые заметили вспышку молекулярной активности гигантской кометы C/2014 UN271 (Бернардинелли-Бернштейн) из облака Оорта на окраинах Солнечной системы. Астрономы зафиксировали, как из ее ядра выбрасывается угарный газ.

