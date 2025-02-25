Слухи преувеличены: мама астронавтки NASA, которая уже 9 месяцев находится в космосе, рассказала о состоянии дочери

Мама астронавтки NASA Сунниты Уильямс, которая уже 9 месяцев находится в космосе, рассказала о состоянии дочери. Бонни Пандия призналась, что "было шокирующее" услышать о длительном пребывании Суни на Международной космической станции (МКС), но она поняла, что такие вещи случаются, когда ты лучший астронавт.

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Пандия сказала, что, несмотря на сообщения в прессе об ухудшении состояния здоровья Суниты, на самом деле это преувеличенные слухи. Ведь ее дочь, мол, чувствует себя прекрасно и имеет за "честь" провести дополнительное время на МКС, пишет DailyMail.

"Я рада за дочь. У меня трое детей, и все они делают что-нибудь другое. Это просто фантастический опыт для нее и нас, потому что она делает то, что мало кто делает", – рассказала Бонни Пандия NewsNation.

Мама Суниты рассказала, что разговаривает со своей дочерью "каждые пару дней". "Вот сегодня утром разговаривала с ней", – сказала она.

"Сунита занимается спортом по два, два с половиной часа ежедневно", – подчеркнула Бонни Пандия. Ведь NASA требует от астронавтов МКС придерживаться строгих тренировок, чтобы бороться с истощением мышц и костей.

Сама Уильямс сказала, что она набрала мышцы в космосе благодаря своему режиму упражнений. И NASA неоднократно заявляло, что оба астронавта Starliner, застрявших в космосе, здоровы и находятся под пристальным наблюдением врачей агентства.

Уильямс сказала своей матери, что уж очень ждет, чтобы воссоединиться со своей семьей и потратить некоторое время на путешествия, когда она наконец-то вернется на Землю.

Напомним, что 59-летняя Сунита Уильямс и 62-летний Барри Уилмор приземлилась на МКС 6 июня 2024 года и должны там пробыть несколько дней. Однако по причине неисправности космический корабль Boeing Starliner не смог вовремя доставить их на Землю и они застряли в космосе.

Несмотря на многочисленные переносы даты возвращения астронавтов домой, NASA планирует отправить Уильямс и Уилмора на Землю 19 или 20 марта.

OBOZ.UA ранее писал, что астронавтка Суни Уильямс рассказала об ощущениях после 8 месяцев пребывания в космосе.

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