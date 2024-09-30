Самый большой организм на Земле оказался под угрозой исчезновения: как выглядит Пандо и что говорят ученые. Фото

В горах Васатч на западе США, на склонах над родниковым озером, обитает один гигантский организм, обеспечивающий целую экосистему, на которую тысячелетиями возлагались растения и животные. Pando (Пандо) – это 106 акров клонов осины, то есть 47000 генетически идентичных стеблей, возникающих из взаимосвязанной корневой сети.

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Несмотря на то, что этот участок в штате Юта выглядит как лес из отдельных деревьев с удивительной белой корой и маленькими листочками, на самом деле это генетическое существо, весящее около 6000 метрических тонн. По массе это самый большой организм на Земле, который, по словам ученых, оказался под угрозой исчезновения, пишет ScienceAlert.

Специфика Пандо

По словам ученых, осины действительно имеют тенденцию образовывать клоновые насаждения в других местах, но Пандо интересен своими гигантскими размерами. Большинство клоновых насаждений осины в Северной Америке гораздо меньше, а на западе США в среднем они занимают всего 3 акра.

Пандо существует уже примерно 14000 лет, несмотря на то, что большинство стеблей живет лишь около 130 лет. Его долговечность и удаленность образуют целую экосистему из 68 видов растений и многих животных.

Угрозы исчезновения

Хотя Пандо охраняется Национальной лесной службой США и ему не грозит вырубка, однако он предстал перед другими тревожными факторами. В частности, наибольшее беспокойство вызывает чрезмерный выпас оленей и лосей, которые едят самые молодые деревья. Животные собираются в Пандо, поскольку защита леса означает, что на парнокопытных здесь не будет охоты.

Так что в больших частях Pando мало молодых деревьев. Исключение составляет один участок, который несколько десятилетий назад огородили забором и это защищает его от лосей и оленей.

Старые стебли в Пандо также поражаются по меньшей мере тремя болезнями: раком коры, пятнистостью листьев и грибковой болезнью.

Хотя болезни растений развивались и процветали в осиновых насаждениях тысячелетиями, неизвестно, каким может быть их долгосрочное влияние на экосистему, учитывая нехватку нового прироста и постоянно растущий перечень других факторов, давящих на клонированного гиганта.

Однако самая большая угроза – это изменение климата. Пандо возникло после того, как истек последний ледниковый период, и с тех пор он находится в преимущественно стабильном климате. Поэтому климатические изменения угрожают размеру и продолжительности жизни дерева, а также всей экосистеме, которую она содержит.

Хотя никакие научные исследования не были сосредоточены именно на осиновые насаждения Pando уже борются с уменьшением водоснабжения и более теплой погодой в начале года, из-за чего деревьям труднее формировать новые листья. С изменением климата также растет угроза пожаров.

При всех беспокойствах, природоохранные группы и лесная служба США работают над защитой осинового дерева и связанной с ним экосистемы. А группа под названием "Друзья Пандо" стремится познакомить этот удивительный организм со всеми с помощью многочисленных видеозаписей.

Ранее OBOZ.UA писал, что климатическая катастрофа может произойти в любой момент в ближайшие 6000 лет.

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