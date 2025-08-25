С 'парусом' на спине: ученые обнаружили новый вид динозавров. Фото

Британские ученые открыли новый вид игуанодонтового динозавра с необычной парусообразной конструкцией на спине и хвосте. Окаменелые останки животного, которые жили около 125 миллионов лет назад, нашли на острове Уайт, у побережья Англии.

Видео дня

По данным The Independent, открытие сделал исследователь и аспирант Университета Портсмута и Лондонского музея естественной истории Джереми Локвуд. В статье в журнале Papers in Palaeontology он отметил, что кости ранее ошибочно относили к уже известным видам, однако анализ показал их уникальные особенности.

Детали открытия

Новый вид получил название Istiorachis macaruthurae. Первая часть означает "парусный хребет", а вторая – отсылает к имени британской яхтсменки Эллен Макартур, которая происходит с острова Уайт и в 2005 году установила мировой рекорд одиночного кругосветного плавания.

Локвуд объяснил, что удлиненные нейронные отростки образовывали у динозавра выразительный "парусовидный" гребень. По мнению ученых, такая структура могла выполнять функцию визуальных сигналов – привлекать партнеров или отпугивать соперников.

Взгляд ученых

"Эволюция иногда, кажется, предпочитает экстравагантное практическому. У современных рептилий парусовидные структуры часто более заметны у самцов, что свидетельствует о том, что эти признаки эволюционировали, чтобы поражать партнеров или запугивать соперников. Мы считаем, что Istiorachis, вероятно, делал то же самое", – объяснил Локвуд.

Для исследования ученые сравнили окаменелые кости с базой данных подобных хребтов динозавров, что позволило им увидеть, как эволюционировали эти парусовидные образования.

Профессор Сюзанна Мейдмент из Лондонского музея естественной истории добавила, что работа Локвуда подтверждает значение музейных коллекций, где хранятся образцы для новых исследований. Она отметила, что за последние пять лет ученый фактически вчетверо увеличил количество известных мелких игуанодонтов острова Уайт.

Как сообщал OBOZ.UA, огромные нелетающие птицы моа, которые когда-то были в Новой Зеландии, но вымерли около 600 лет назад, могут быть восстановлены и снова жить на территории страны. Исследователи считают, что нашли достаточно биологических материалов для "восстановления" всей популяции моа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!