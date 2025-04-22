Когда умер Иисус Христос: точная дата вызвала новый спор

Историки, археологи и другие исследователи не устают искать фактические доказательства существования Иисуса Христа и устанавливать точные даты описанных событий его жизни. И иногда некоторые теории по этому поводу становятся вирусными в интернете.

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Как пишет MailOnline, в последнее время в TikTok стало популярным предположение о реальной дате гибели Иисуса на кресте. Блоггеры утверждают, что на ее основе лежит открытие NASA. Хотя на самом деле все проще – речь идет не об открытиях, а об обычных астрономических расчетах.

Основой для теории стал стих из Библии, описывающий день смерти Христа. В частности, фрагмент, в котором описывается, что на земле воцарилась тьма, а Луна в небе превратилась в кровь. Пользователи TikTok предположили, что речь идет о лунном затмении. А дальше они заявили, что обратились к моделям NASA, которые отслеживают движение Земли и других небесных тел и якобы нашли данные о лунном затмении, которое произошло 3 апреля 33 н. е. и наблюдалось из Иерусалима в вечерние часы.

Впрочем, исследователи Библии Колин Хамфрис и У. Грэм Уоддингтон из Оксфордского университета указали на то, что указанный стих из Библии относится к книге Деяний апостолов. В нем говорится: "Солнце превратится во тьму, а луна – в кровь, прежде чем наступит великий и славный день Господень".

Эта же книга утверждает, что эту фразу сказал апостол Петр спустя пятьдесят дней после распятия. Однако эти слова он взял из ветхозаветной Книги пророка Иоиля (2:28-31): "И будет потом, изолью Духа Моего на каждое тело, и будут пророчествовать ваши сыновья и ваши дочери, а вашим старикам будут сниться сны, юноши ваши видеть будут видения. И также на рабов и невольниц в те дни излию Духа Своего. И дам Я знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столбы дыма. Заменится солнце на темноту, а луна на кровь перед пришествием дня Господня, великого и страшного". Эти слова исследователи Библии называют пророчеством по поводу конца света, а не описанием событий гибели Христа.

Впрочем, в Евангелии от Матфея 27:45 записан удивительно похожий образ. В нем говорится, что с полудня и до трех часов в Иерусалиме было темно, померкло солнце и появились звезды. А в тот же вечер взошла кровавая луна.

Это может указывать на то, что солнечное и лунное затмение произошло одновременно. Но это астрономически невозможно. Ведь солнечные затмения всегда происходят во время новолуния, а лунные – в полнолуние. Разрыв между ними составляет около двух недель.

Искали христиане данные и о солнечном затмении в Иерусалиме между 26 и 36 годами нашей эры. По данным астрономов в этот период такое наблюдалось только однажды – 24 ноября 29 года. Это должно означать, что Христа распяли осенью.

Однако богословы опровергают это предположение. Ведь Библия четко указывает, что Христа распяли в пятницу в канун весеннего иудейского праздника Песах.

Более того, в ответе радио Ватикан на вопрос по поводу осеннего солнечного затмения в 29 году говорится, что смерть Христа могла сопровождать не солнечное затмение. "Вероятно, речь идет о феномене, аналогичном звезде, которая вела волхвов с Востока. Не так просто определить природу этой звезды: на самом ли деле это существующее небесное светило или же оно было создано специально ради этого случая, как огненный столб, выведший евреев в пустыню, Иоганн Кепплер предполагал, что это было сочетание Сатурна, Юпитера и Марса, сопровождавшееся появлением кометы", – утверждается в объяснении.

Итак, теория, распространяющаяся в TikTok, остается лишь предположением. У науки до сих пор нет четких ответов, когда мог умереть Иисус. Так же, как не выдвигают исследователи серьезных предположений о дате его рождения и других жизненных событий.

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