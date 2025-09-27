Размером с лабрадора, но паша шире, чем у льва: что известно о редком обитателе джунглей. Фото

Дымчатые леопарды (Neofelis nebulosa), которые предпочитают селиться в низинных тропических лесах, являются одним из древнейших видов кошачьих. Они ведут ночной образ жизни и, несмотря на относительно небольшой размер, могут охотиться на крупную добычу благодаря сильным ногам, большим клыкам и необычайно широкому раскрытию пасти.

Видео дня

"Изящный, неуловимый, словно созданный для жизни на деревьях", – так описали этих животных в BBC Wildlife Magazine. Издание собрало интересные факты о Neofelis nebulosa.

Насколько велики дымчатые леопарды?

Длина дымчатого леопарда без хвоста составляет 69–107 см, сам хвост – это еще 61–84 см. Самцы тяжелее самок: их вес составляет 16–20 кг против 11,5–13,5 кг.

Ученые относят дымчатых леопардов к отдельному виду диких кошек, то есть они не являются "типом" леопарда, как следует из их названия.

Как выглядят дымчатые леопарды?

Внешне Neofelis nebulosa похожи на маленьких леопардов. Однако их пятна гораздо крупнее, они чем-то похожи на пятна жирафов и имеют светлую внутреннюю часть, усеянную более мелкими точками.

Другие характерные черты включают необычайно длинный хвост, используемый для равновесия при лазании, и самые длинные клыки относительно размера черепа среди всех крупных кошек (почти такие же большие, как у тигров). Зубы дымчатых леопардов больше всего похожи на зубы вымершых саблезубых тигров.

Neofelis nebulosa могут открывать пасть на 100 градусов – шире, чем любая другая крупная кошка. Например, паща льва открывается максимум на 65 градусов.

Чем питаются дымчатые леопарды?

Они охотится как на деревьях, так и на земле, в том числе на небольших оленей, бородатых свиней, обезьян, дикобразов, пальмовых циветт, белок и птиц.

Где обитают дымчатые леопарды?

Обычно эти хищники живут лесных районах Юго-Восточной Азии и восточных Гималаев. Их ареал включает такие страны, как:

Непал, Бутан и северо-восточная Индия (восточные Гималаи);

Мьянма, Таиланд, Лаос, Камбоджа и Вьетнам;

Южный Китай;

Малайзия и Индонезия (Борнео и Суматра).

Neofelis nebulosa предпочитают тропические и субтропические леса, особенно густые джунгли, но их также можно встретить в мангровых болотах и ​​предгорных лесах на высоте около 3000 метров.

Какова продолжительность беременности дымчатых леопардов?

Самка рожает от 1 до 5 детенышей (обычно 2 или 3), вынашивая их 88–95 дней. Половозрелыми детеныши становятся в возрасте 20–30 месяцев.

Средняя продолжительность жизни дымчатых леопардов составляет 12–15 лет, хотя под опекой человека они могут прожить и 17 лет.

Как ранее писал OBOZ.UA, самый большой лев, когда-либо живший на Земле, обитал не в Африке, а бродил по территории современных Соединенных Штатов. Доисторический Panthera atrox, широко известный как американский лев, был не только самым крупным из когда-либо зарегистрированных видов кошачьих, но и одним из самых могущественных хищников ледникового периода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!