Путешественники обнаружили первые следы целой доисторической экосистемы в Альпах. Фото

В северных итальянских Альпах путешественники случайно наткнулись на странные следы. Ученые считают их доисторической экосистемой, где хорошо сохранились отпечатки рептилий и земноводных.

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Открытие в горном хребте Вальтеллина в Ломбардии датируется 280 миллионами лет до пермского периода, непосредственно предшествовавшего динозаврам. По словам ученых, отпечатки сохранились идеально, пишет The Guardian.

Клаудия Штеффенсен и ее муж шли по скалистой тропинке в долине Амбриа, недалеко от границы со Швейцарией. Когда женщина ступила на светло-серую скалу, она увидела под ногами "странные картинки".

"Был очень жаркий день, и мы хотели прохладиться, и пошли в горы. Вдруг я поставила ногу на камень, показавшийся мне странным, больше похожим на плиту цемента. Потом я заметила эти удивительные круглые картинки с волнистыми линиями. Приглядевшись поближе, поняла, что это следы", – рассказала Клаудия.

Путешественница сделала фотографию и отправила ее палеонтологам. Эксперты определили, что следы, найденные на высоте 1700 метров над уровнем моря, принадлежат доисторической рептилии.

Ученые нанесли на карту территорию природного парка Вальтеллина, включая высоту почти 3000 метров. С лета 2023 года исследователи обнаружили на этом месте сотни других окаменевших отпечатков ног рептилий, земноводных и насекомых. Считается, что следы происходят от как минимум пяти разных видов животных.

"Динозавров тогда еще не существовало, но авторы самых больших здешних отпечатков, видимо, имели значительные размеры – до 2-3 метров в длину", – сказал палеонтолог из музея естественной истории в Милан Криштиану Даль Сассо.

Специалист по следам окаменелостей из Музея естественной истории в Берлине Лоренцо Маркетт отметил, что следы сохранились так хорошо, что ученые обнаружили "впечатляющие детали", такие как "отпечатки ногтей и кожи живота некоторых животных".

Экосистема также обнаружила окаменевшие фрагменты растений, семян и даже отпечатки капель дождя.

По словам ученых, пермский период завершился самым большим массовым вымиранием, спровоцированным внезапным повышением температуры, которое когда-либо знал мир.

Настоящее глобальное потепление обнаружило немало следов доисторических животных в итальянских Альпах, говорят исследователи.

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