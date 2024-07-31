Полярное сияние дойдет до Украины: когда его можно увидеть

Сильная солнечная активность привела к мощным геомагнитным штормам с 30 июля по 1 августа. Из-за выбросов корональной массы жители планеты могут увидеть полярное сияние.

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Наблюдать за игрой атмосферного света будут жители 50 параллели северной широты. На этой широте находятся, в частности, Украина, Франция, Бельгия, Чехия, Германия, Польша, Казахстан, КНР, Канада и США, пишет Space.com.

Национальный центр прогнозирования космической погоды (NOAA) предупредил о геомагнитных штормах после всплесков солнечной активности класса Х. Они возникли в особо активной области Солнца AR3764.

Что такое СМЕ и чем они опасны

По информации исследователей, произошла не одна, а серия мощных солнечных вспышек класса Х, выпущенных Солнцем в выходные, сопровождавшихся несколькими шлейфами плазмы и магнитного поля, известными как выбросы корональной массы (CME). И Земля уже чувствует этот горячий солнечный привет.

Первый из нескольких последующих выбросов корональной массы уже поразил магнитное поле Земли, вызвав небольшую геомагнитную бурю.

"Это благоприятное начало множественного штормового поезда, которое мы ожидаем в течение нескольких дней", – написала физик космической погоды Тамита Сков в сообщении на X.

По данным ученых, первые два выпущенных CME объединились и образовали так называемый "людоедский CME", который расчищает путь для еще двух дополнительных выбросов корональной массы. Окно прибытия для CME прогнозируется с 30 июля по 1 августа, но возможна погрешность в сроках. Подобно к погоде на Земле, космическая погода непредсказуема, и ее сложно спрогнозировать

Полярное сияние

Ученые отмечают, что выбросы корональной массы несут электрически заряженные атомы, называемые ионами. Когда CME сталкиваются с магнитосферой Земли, они могут вызвать геомагнитные бури. Во время этих штормов ионы взаимодействуют с газами в атмосфере Земли, высвобождая энергию посредством света. Это явление известно как северное сияние или полярное сияние в Северном полушарии и южное сияние в Южном полушарии.

По прогнозам ученых, нынешняя солнечная буря может быть не столь интенсивной, как майская в 2024 году, которая вызвала глобальное полярное сияние по всему миру. Но все же она может устроить настоящее световое шоу.

Напомним, несколько месяцев назад жители разных областей Украины также наблюдали северное сияние. Тогда в Киевской, Харьковской и Сумской областях небо окрасилось в ярко-розовый цвет.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Солнце произошла мощная вспышка класса Х: в нескольких регионах Земли исчезла радиосвязь.

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