Почему у Плутона странная орбита: ученые раскрыли секрет планеты

Плутон, самая известная карликовая планета Солнечной системы, отличается своей уникальной орбитой. Она не лежит в одной плоскости с орбитами восьми основных планет, а является высокоэллиптической и значительно наклоненной.

Это делает Плутон похожим на объекты пояса Койпера — отдаленной области за Нептуном, где расположены другие карликовые планеты, такие как Макемаке и Эрида. Однако даже среди этих соседей орбита Плутона выделяется своей эксцентричностью и наклоном.

Ученые считают, что такая особенность обусловлена гравитационными взаимодействиями с планетами-гигантами, в частности Нептуном. Понимание этих процессов открывает новые перспективы на эволюцию Солнечной системы, пишет Live Science.

Особенности орбиты Плутона

Чтобы понять странность орбиты Плутона, стоит сравнить ее с орбитами других планет. Эксцентриситет Плутона составляет 0,25, что делает его орбиту значительно эллиптической, в отличие от почти круговой орбиты Земли с эксцентриситетом 0,0167. Для сравнения, Сатурн имеет эксцентриситет 0,054, а Марс — 0,093, что все еще намного меньше, чем у Плутона.

Кроме того, орбита Плутона наклонена на 17,4 градуса относительно плоскости орбит основных планет, тогда как наклон Земли составляет лишь 1,5 градуса, а Меркурия — около 2 градусов. Этот наклон делает траекторию Плутона еще более исключительной даже в поясе Койпера, где многие объекты имеют подобные характеристики.

Плутон не единственный со странной орбитой в этой области: например, карликовая планета Эрида имеет эксцентриситет 0,45 и наклон около 43 градусов, что является еще более экстремальным.

Ученые отмечают, что пояс Койпера скрывает множество загадок и предлагает огромный простор для исследований, поскольку на объектах диаметром более 100 километров здесь больше ландшафта, чем в остальной Солнечной системе вместе взятой.

Влияние планет-гигантов на орбиту

Необычная орбита Плутона, вероятно, сформировалась из-за взаимодействия с Нептуном и другими планетами-гигантами, как объясняет планетолог Рену Мальхотра из Университета Аризоны. Миграция Нептуна наружу из-за гравитационных воздействий с соседями потянула Плутон в орбитальный резонанс, где силы притяжения периодически влияют друг на друга.

Этот резонанс 3:2 означает, что Плутон совершает два оборота вокруг Солнца за то время, когда Нептун делает три, что делает конфигурацию стабильной. В течение 20 лет своей 248-летней орбиты Плутон даже оказывается внутри орбиты Нептуна, но резонанс защищает его от столкновений или дальнейших возмущений, как отмечает астроном Уилл Гранди из обсерватории Лоуэлла.

Еще одна интересная особенность — при перигелии Плутон всегда находится над плоскостью планет, что, по симуляциям, не меняется со временем. Это обусловлено гравитационным "танцем" с Юпитером и Ураном, которые предотвращают хаос в орбите Плутона, подчеркивая важность всех планет-гигантов в формировании его траектории.

