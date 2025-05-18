Почему старые полотенца лучше впитывают влагу, чем новые: эксперты решили дилемму

Старые полотенца действительно поглощают влагу лучше, чем новые – и это не ощущение, а научный факт. Они лишаются заводских покрытий, их волокна разрыхляются, и со временем ткань "работает" так, как и должна.

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Однако важно не допустить накопления смягчителей и остатков моющих средств – именно они чаще всего "убивают" даже самые лучшие полотенца. Ученые рассказали об уходе за полотенцами.

Особенности использования полотенец

Полотенце кажется простой вещью, но его эффективность зависит от сложных физических процессов. На микроскопическом уровне абсорбирующие волокна притягивают молекулы воды. Натуральный хлопок имеет пористую структуру, которая позволяет влаге проникать внутрь и задерживаться в волокнах.

Синтетические материалы, в частности микрофибра, разработаны для того, чтобы иметь большую площадь поверхности и промежутки между волокнами – это также улучшает способность задерживать воду. Однако именно хлопок остается самым эффективным материалом для полотенец.

Почему новые полотенца поглощают хуже

Если вы когда-то пользовались новым полотенцем без предварительной стирки, то, вероятно, заметили: оно поглощает влагу хуже, чем старое. Это не случайно. Как объясняют в Fine Linen and Bath, новые хлопковые полотенца часто имеют силиконовое покрытие, создающее эффект мягкости для приятного прикосновения в магазине. Но это покрытие блокирует абсорбцию воды.

Поэтому перед первым использованием полотенца обязательно следует постирать, чтобы смыть силикон и излишки красителя.

Почему старые полотенца лучше

После нескольких циклов стирки и использования петли хлопковых волокон "раскрываются", что значительно улучшает способность ткани впитывать влагу. С каждым использованием структура волокон становится более благоприятной для задержания воды, и полотенце эффективнее выполняет свою функцию.

Когда полотенце "стареет" и теряет свойства

Со временем полотенце может потерять способность к поглощению – не из-за возраста, а из-за накопления бытовой химии. Смягчители и стиральные порошки оставляют на волокнах тонкий восковой слой, препятствующий впитыванию воды.

Есть несколько простых способов восстановить эффективность полотенец:

Не используйте смягчитель ткани во время стирки. Добавьте полстакана белого уксуса во время полоскания – это поможет удалить остатки химикатов. Пищевая сода – еще один вариант, который не только очищает волокна, но и устраняет неприятные запахи. Но не используйте уксус и соду одновременно – они нейтрализуют действие друг друга.

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