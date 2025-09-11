Почему происходит осеннее равноденствие: интересные факты об этом дне

В понедельник, 22 сентября состоится астрономическое событие, которое называется осеннее равноденствие. День и ночь практически сравняются по продолжительности и начнется астрономическая осень.

Но почему на Земле постоянно меняется продолжительность дня и когда люди начали отмечать эти четыре точки на годовом календаре – два солнцестояния и два равноденствия? Ответы на эти вопросы дало издание Live Science.

Все дело в том, что наша планета расположена относительно Солнца таким образом, что ее ось наклонена под углом. Это означает, что в разное время года она наклоняется к светилу то Южным, то Северным полюсом. Это и обуславливает смену времен года и колебания продолжительности светового дня.

Когда начинается осень в Северном полушарии? В то время как метеоролог может сказать вам, что 1 сентября происходит начало метеорологической осени, астроном сообщит, что времена года зависят от солнцестояний и равноденствий – вех на пути Земли вокруг Солнца, которые меняют место и продолжительность солнечного света на планете.

В этом году осеннее равноденствие наступит в понедельник, 22 сентября, в 21:19 по киевскому времени (18:19 UTC), согласно Time and Date. В эту дату продолжительность дня и ночи будут примерно одинаковыми по всей планете. К северу от экватора до этого момента продолжалось лето, с большим количеством дневного света, чем темная половина суток. Поэтому сентябрьское равноденствие знаменует собой первый день астрономической осени. К югу от экватора все было ровно наоборот – длилась зима, темноты было больше, чем дневного света, поэтому равноденствие приносит туда весну.

Сентябрьское равноденствие отмечает точный момент, когда полуденное солнце где-то на Земле пересекает экватор, двигаясь на юг. Такое положение нашей планеты можно назвать переходной точкой. До этого дня ближе к Солнцу было наклонено Северное полушарие, а после этого дня ближе к звезде становится Южное полушарие. Однако в день равноденствия земная ось находится в максимально прямом положении – она не наклонена ни к Солнцу, ни от него, что приводит к практически равному количеству дневного и темного света на всех широтах.

Впрочем, законы физики все же делают продолжительность дня и ночи этого дня немного разными. Из-за преломления солнечных лучей может казаться, что солнце все еще находится над горизонтом, хотя на самом деле оно уже село. Этот эффект усиливается в более высоких широтах, поскольку периоды восхода и захода Солнца длятся дольше. По данным Национальной метеорологической службы, это означает, что светлая часть суток в день равноденствия длится около 12 часов 6 минут на экваторе; 12 часов 8 минут на 30 градусах от экватора; и 12 часов 16 минут на 60 градусах от экватора.

Это сложно измерить, и равноденствие, как правило, трудно увидеть и оценить, но есть способ, который поможет в этом. Если вы выйдете на улицу на закате 22 сентября, вы заметите, что солнце опускается за горизонт точно на закате — такое происходит только в дни равноденствия в сентябре и марте.

То, что в момент равноденствия тени меняют направление, заметили еще древнейшие человеческие культуры. И отразили это в своих архитектурных памятниках. Так в Чичен-Ике в Мексике семь треугольных теней, напоминающих змею, складываются так, что кажется, что в день равноденствия эта змея спускается по лестнице пирамиды Кукулькана. В этот же день в Камбодже, в знаменитом Ангкор-Вате восход солнца происходит в такой точке, что тень от него точно совпадает с входом на дамбу.

Итак, после 22 сентября в нашем полушарии начнется астрономическая осень. Она продлится до самого короткого дня года – зимнего солнцестояния, которое состоится 21 декабря. После этого продолжительность дня начнет постепенно увеличиваться. А следующее равноденствие сообщит о приходе весны 20 марта 2026 года.

