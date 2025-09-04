Вращение Земли замедляется: ученые нашли плюс для человечества

С момента образования нашей планеты около 4,5 миллиардов лет назад скорость ее вращения постепенно уменьшается. Это означает, что продолжительность дня постоянно увеличивается, хотя для современного человека такие изменения почти незаметны.

Ученые доказали, что этот процесс имел решающее значение для появления и развития жизни на Земле. Именно удлинение дня повлияло на возможность цианобактерий производить больше кислорода во время фотосинтеза.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Geoscience в 2021 году. Открытие помогло объяснить, почему атмосфера Земли в определенный момент резко обогатилась кислородом.

Как Луна влияет на вращение Земли

Основная причина замедления вращения заключается в гравитационном воздействии Луны. Спутник постепенно удаляется от Земли, из-за чего дни становятся длиннее. Научные данные свидетельствуют, что 1,4 миллиарда лет назад продолжительность суток составляла всего 18 часов, а еще 70 миллионов лет назад — на полчаса меньше, чем сегодня. Сегодня же мы "получаем" дополнительные 1,8 миллисекунды каждое столетие.

Примерно 2,4 миллиарда лет назад произошло так называемое Великое окислительное событие. Тогда сине-зеленые водоросли, или цианобактерии, начали активно вырабатывать кислород, в корне изменив атмосферу планеты. Ученые убеждены: без этого процесса жизнь на Земле в современном виде просто не могла бы возникнуть.

Конкуренция микробов и фотосинтез

Современные исследования ученые проводили на примере микробных ковров в провале Среднего острова на озере Гурон. Там цианобактерии и серные бактерии конкурируют за пространство и свет. Было установлено, что "утренний старт" фотосинтеза происходит с задержкой, и чем длиннее день, тем больше времени цианобактерии имели для выработки кислорода. Это доказывает прямую связь между продолжительностью суток и уровнем кислорода на планете.

Команда ученых провела серию экспериментов как в естественных условиях, так и в лабораториях. Моделирование показало, что удлинение дня напрямую способствовало выбросу кислорода из бактериальных матов. В результате это повлияло на глобальный уровень кислорода в атмосфере, запуская масштабные изменения в развитии биосферы.

Ученые также обнаружили связь между продолжительностью дня и еще одним важным событием — неопротерозойской оксигенацией, которая произошла около 550–800 миллионов лет назад. Именно она создала предпосылки для появления сложных многоклеточных организмов.

Ученые подчеркивают, что замедление вращения Земли стало своеобразным "двигателем жизни". Соединяя законы физики, биологии и геологии, они доказали, что даже миллисекундные изменения в сутках имеют планетарное значение. Таким образом, влияние Луны на Землю и "танец" микробов миллиарды лет назад заложили основу для существования человечества сегодня.

