Почему подростки сейчас не отвечают на телефонные звонки: объяснение ученых
Смартфоны стали неотъемлемой частью жизни подростков, но это не значит, что они используют их так же, как взрослые. Ситуация, когда ребенок постоянно держит телефон в руках, но игнорирует входящий звонок, знакома многим родителям. На первый взгляд, это может казаться странным, раздражающим или даже тревожным.
На самом же деле, за этим стоит более глубокое изменение в коммуникационных привычках и социальных нормах. Детали рассказало издание The Conversation.
Телефонные звонки больше не являются нормой
Для современных подростков голосовой звонок – не основной, а скорее исключительный способ связи. Его используют в четко определенных случаях: в чрезвычайных ситуациях, когда нужна срочная поддержка, или для быстрого решения проблемы. В остальных случаях предпочтение отдается сообщениям – текстовым, голосовым или в соцсетях.
Причина проста: написанное слово дает контроль над временем и эмоциями. Можно сформулировать мысль, стереть, переписать, отложить ответ. Голосовой звонок же требует мгновенной реакции без "защитной паузы", что для подростка может быть стрессовым.
Контроль и границы
Не брать трубку – для подростков не признак неуважения, а способ сохранить личное пространство, говорят исследователи. Это возможность отложить разговор до момента, когда будет достаточно сил и настроения.
Если раньше отказ ответить считался невежливостью, то теперь он становится частью новых коммуникационных кодов. Перед звонком часто присылают сообщение: "Можем поговорить?" – и только после согласия осуществляют звонок.
Новые правила цифровой вежливости
Современная "цифровая вежливость" заключается в учете личной готовности к разговору. Для подростков внезапный звонок может восприниматься как вмешательство, тогда как сообщение или эмодзи дают возможность подготовиться к диалогу. такие привычки не свидетельствуют о недостатке эмпатии – скорее о другом способе ее выражения: асинхронный, ненавязчивый, с уважением к личным границам собеседника.
Молчание или задержка ответа стали привычной формой общения. Это не обязательно отказ от контакта, а скорее пауза для восстановления внутреннего баланса.
В быстрой цифровой среде подростки считают право быть "вне сети" важным для сохранения собственного психологического комфорта.
Как уменьшить недоразумения
Чтобы избежать конфликтов и непонимания между поколениями, психологи советуют:
- обсудить с подростком удобные каналы и время для общения;
- договориться, что звонки – для срочных случаев, а остальная информация передается сообщениями;
- воспринимать задержку с ответом как норму, а не как личное оскорбление;
- самим использовать современные способы проявления внимания – эмодзи, фото, короткие сообщения.
