Почему подростки сейчас не отвечают на телефонные звонки: объяснение ученых

Смартфоны стали неотъемлемой частью жизни подростков, но это не значит, что они используют их так же, как взрослые. Ситуация, когда ребенок постоянно держит телефон в руках, но игнорирует входящий звонок, знакома многим родителям. На первый взгляд, это может казаться странным, раздражающим или даже тревожным.

На самом же деле, за этим стоит более глубокое изменение в коммуникационных привычках и социальных нормах. Детали рассказало издание The Conversation.

Телефонные звонки больше не являются нормой

Для современных подростков голосовой звонок – не основной, а скорее исключительный способ связи. Его используют в четко определенных случаях: в чрезвычайных ситуациях, когда нужна срочная поддержка, или для быстрого решения проблемы. В остальных случаях предпочтение отдается сообщениям – текстовым, голосовым или в соцсетях.

Причина проста: написанное слово дает контроль над временем и эмоциями. Можно сформулировать мысль, стереть, переписать, отложить ответ. Голосовой звонок же требует мгновенной реакции без "защитной паузы", что для подростка может быть стрессовым.

Контроль и границы

Не брать трубку – для подростков не признак неуважения, а способ сохранить личное пространство, говорят исследователи. Это возможность отложить разговор до момента, когда будет достаточно сил и настроения.

Если раньше отказ ответить считался невежливостью, то теперь он становится частью новых коммуникационных кодов. Перед звонком часто присылают сообщение: "Можем поговорить?" – и только после согласия осуществляют звонок.

Новые правила цифровой вежливости

Современная "цифровая вежливость" заключается в учете личной готовности к разговору. Для подростков внезапный звонок может восприниматься как вмешательство, тогда как сообщение или эмодзи дают возможность подготовиться к диалогу. такие привычки не свидетельствуют о недостатке эмпатии – скорее о другом способе ее выражения: асинхронный, ненавязчивый, с уважением к личным границам собеседника.

Молчание или задержка ответа стали привычной формой общения. Это не обязательно отказ от контакта, а скорее пауза для восстановления внутреннего баланса.

В быстрой цифровой среде подростки считают право быть "вне сети" важным для сохранения собственного психологического комфорта.

Как уменьшить недоразумения

Чтобы избежать конфликтов и непонимания между поколениями, психологи советуют:

обсудить с подростком удобные каналы и время для общения;

договориться, что звонки – для срочных случаев, а остальная информация передается сообщениями;

воспринимать задержку с ответом как норму, а не как личное оскорбление;

самим использовать современные способы проявления внимания – эмодзи, фото, короткие сообщения.

