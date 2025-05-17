Почему пальцы сморщиваются в воде: ученые объяснили процесс

Сморщенные пальцы после купания – знакомое явление, которое большинство людей воспринимает как обычную физическую реакцию на длительный контакт с водой. Долгое время считалось, что причина в том, что кожа поглощает влагу, набухает и деформируется.

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Однако современные исследования опровергают эту версию. Детали рассказало издание Daily Mail.

Почему морщатся пальцы

Команда исследователей под руководством доцента биомедицинской инженерии Гая Джермана из Университета Бингемтона (США) установила, что сморщивание пальцев вызвано действием вегетативной нервной системы, которая контролирует непроизвольные процессы организма: дыхание, сердцебиение, потоотделение. Именно она реагирует на изменения в водно-солевом балансе кожи.

При погружении в воду на несколько минут открываются потовые протоки, и влага проникает в ткани кожи. Это снижает концентрацию соли, что фиксируется нервными рецепторами. Мозг получает сигнал и сужает кровеносные сосуды, что приводит к уменьшению объема кожи – именно так и формируются характерные морщины.

Стабильная реакция организма

В ходе эксперимента добровольцы держали пальцы в воде 30 минут. На следующий день результат повторился: узоры морщин появлялись в тех же местах, поскольку анатомическое расположение сосудов не меняется. Это свидетельствует о стабильной, управляемой реакции организма, а не о пассивном набухании тканей.

Интересно, что у лиц с нарушением нервной проводимости в пальцах морщины не образуются – это подтверждает, что явление имеет неврогенную природу, а не просто физико-химическую.

Зачем это организму

На первый взгляд сморщивание кожи кажется лишь побочным эффектом купания. Однако оказалось, что это адаптивная функция, которая помогает улучшить сцепление с поверхностями под водой. Морщинистая кожа работает как естественный противоскользящий рельеф – она обеспечивает лучшее сцепление стоп и ладоней, снижая риск падения или потери предметов.

Этот эффект особенно полезен во влажной среде, например, при хождении по скользкому дну или подъеме из воды.

Так что сморщенные пальцы – результат точной и сложной работы вашей нервной системы. Это пример того, как организм подстраивается под среду, обеспечивая стабильность и безопасность даже под водой.

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