Почему небо голубое? Ответ сложнее, чем вы думаете

Все цвета, которые видит человек, создаются разными способами. Некоторые из этих цветов объясняются физикой, другие – химией.

Видео дня

Когда солнечный свет проходит сквозь атмосферу, он проходит между большим количеством крошечных молекул азота и кислорода. Иногда свет попадает прямо в одну из них. То есть, небо выглядит голубым, потому что синяя часть солнечного света с большей вероятностью отражается от молекул в атмосфере, чем другие цвета света, объясняет декан Колледжа науки, технологий, инженерии, математики и менеджмента Университета Висконсина-Стаута Дэниел Фридман в своей статье, опубликованной на сайте The Conversation.

В своем объяснении ученый сравнивает молекулы азота с теннисными мячиками, а свет – с маленькими подпрыгивающими шариками.

Когда один из этих легких шариков попадает на теннисный мяч с азотом или кислородом, теннисный мяч "захватывает" шарик, а затем очень быстро возвращает его назад, но в случайном направлении. Этот процесс физики называют рассеянием.

Первое объяснение цвета неба

Впервые ответ на вопрос "Почему небо голубое?" нашел британский физик Джон Уильям Стратт в 1870 году. Голубой свет от Солнца рассеивается больше всего, когда он проходит через атмосферу. Именно благодаря его открытию научный термин для этого эффекта называется рассеянием Релея. То есть, если бы не было рассеяния, небо было бы темным, как на Луне, не имеющей атмосферы.

Небо не всегда голубое

Да, небо не всегда имеет голубой цвет, и эффект рассеяния Релея также объясняет, почему небо имеет тенденцию быть красноватым, когда Солнце близко к горизонту – на восходе и закате.

Когда Солнце находится у горизонта, его свет проходит через гораздо большую часть атмосферы, чтобы достичь поверхности Земли, чем когда он прямо над головой. Синий и зеленый свет рассеивается настолько хорошо, что почти не видны. Вместо этого небо окрашено красным и оранжевым цветом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как образуются облака и почему они не падают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки