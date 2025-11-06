Почему мужчины выше женщин? Объяснение может быть проще, чем все думали

В целом мужчины выше женщин, а средняя разница в росте между полами составляет 13 сантиметров. Однако наука до сих пор точно не знает, почему это так. Ученые предполагают, что здесь не обошлось без специфики функционирования половых гормонов и генов роста, но точно не понимают механизмов их работы.

Видео дня

Известно, что такие гормоны, как тестикулярные андрогены, играют огромную роль в том, что мужчины становятся выше женщин с периода полового созревания. Однако, авторы нового исследования утверждают, что до сих пор непонятно, как взаимодействие между этими половыми гормонами и генетическими факторами роста влияет на рост взрослых, пишет издание IFL Science. Впрочем, они опубликовали в журнале Journal of Human Genetics работу, которая проливает новый свет на этот вопрос.

Значительная часть описанной неопределенности возникает из того факта, что все предыдущие попытки идентифицировать специфический для мужчин ген роста на чисто мужской Y-хромосоме оказались безуспешными. Чтобы разобраться в нюансах, группа исследователей решила проанализировать выводы двух работ, одна из которых была их собственной. Обе статьи, которые легли в основу нового исследования, фокусировались на гене, связанном с ростом, известном как SHOX. Он расположен как на X, так и на Y половых хромосомах, а значит, есть и у мужчин, и у женщин.

Это означает, что SHOX нельзя считать кандидатом на роль неуловимого гена роста, присущего только мужчинам. Однако в своем исследовании ученые обнаружили, что разница может крыться в его экспрессии (реализации генетической информации, закодированной в конкретном гене). В тканях мужчин уровень экспрессии SHOX оказался выше, чем в тканях женщин.

Это может означать, что хотя сам ген не является исключительно мужским, у мужчин он проявляет большую активность. Вероятно, это и составляет до сих пор неизвестную генетическую причину, по которой мужчины в основном вырастают выше.

Эти результаты подтверждаются другим исследованием, в котором изучались данные о росте и геноме 928 605 человек. Из них 1225 имели анеуплоидию половых хромосом – нарушение, в результате которого они имели нетипичное количество половых хромосом.

Показательно, что еще одна Y-хромосома в наборе была связана с дополнительным увеличением роста на 3,1 сантиметра по сравнению со средним ростом у людей, которые имели еще одну Х-хромосому. Учитывая, что SHOX является единственным геном, связанным со скелетным ростом, который находится на этих хромосомах, такое несоответствие можно объяснить лишь разницей в экспрессии этого гена.

Это же масштабное исследование показало, что аномалии в гене SHOX вызывают значительное уменьшение роста у мужчин – аж на 18,6 сантиметров. При этом женщины с аномалиями в этом гене были ниже только на 8,9 сантиметров. И это тоже может быть свидетельством в пользу того, что этот ген имеет гораздо большее влияние на рост у мужчин, чем у женщин.

"Это открытие согласуется с гипотезой о том, что пониженная экспрессия SHOX у женщин приводит к чистой разнице в росте между полами", – пишут авторы второго исследования.

Проанализировав две работы вместе, исследователи пришли к выводу, что указанный ген на половых хромосомах играет значительную роль в регулировании роста взрослых. В то же время они признают, что SHOX, возможно, не является определяющим геном, когда речь идет об этом аспекте полового диморфизма. Ученые также отметили, что "не могут исключить возможность того, что еще не распознанные гены или РНК на половых хромосомах могут оказывать полово-зависимое влияние на рост". А значит вопрос требует дальнейшего изучения.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение, почему люди хуже спят в полную силу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.