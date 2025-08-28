Побитый рекорд: SpaceX запустила в космос еще 28 спутников Starlink

Американская компания SpaceX в четверг, 28 августа, запустила в космос еще 28 интернет-спутников Starlink. На орбиту их вывела ракета Falcon 9, осуществив рекордный 30 повторный запуск.

Видео дня

Об этом сообщила Space.com в четверг, 28 августа. Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками на борту состоялся с космодрома во Флориде.

Стартовала ракета в 11.12 по киевскому времени. А первая ступень вернулась на Землю уже через 8,5 минут, совершив посадку на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas.

Одноразовая верхняя часть Falcon 9 доставила 28 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту.

Это был 30-й удачный запуск и посадка для этой конкретной первой ступени ракеты Falcon 9, что стало рекордным показателем для компании.

Такое многочисленное повторное использование первой ступени ракеты является ключевой частью стратегии SpaceX по удешевлению и повышению эффективности космических полетов.

Следующим шагом компании станет вывод повторного использования ракет на новый уровень со сверхтяжелой ракетой-кораблем Starship, которую планируют использовать для миссий на Луну и Марс.

Гендиректор компании Илон Маск говорит, что каждая первая ступень ракеты Starship теоретически сможет запускаться, приземляться и снова запускаться с другой планеты менее чем за час.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 августа, четверо астронавтов миссии SpaceX Crew-11 прибыли на Международную космическую станцию. Их капсула под названием Endeavour состыковалась с МКС в 2:26 утра по восточному времени (9:26 по Киеву), менее чем через 15 часов после запуска на ракете Falcon 9 с космодрома Space Coast во Флориде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!