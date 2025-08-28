УкраїнськаУКР
русскийРУС

Побитый рекорд: SpaceX запустила в космос еще 28 спутников Starlink

Надежда Данищук
Наука Обоз
1 минута
114
Побитый рекорд: SpaceX запустила в космос еще 28 спутников Starlink

Американская компания SpaceX в четверг, 28 августа, запустила в космос еще 28 интернет-спутников Starlink. На орбиту их вывела ракета Falcon 9, осуществив рекордный 30 повторный запуск.

Видео дня

Об этом сообщила Space.com в четверг, 28 августа. Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками на борту состоялся с космодрома во Флориде.

Стартовала ракета в 11.12 по киевскому времени. А первая ступень вернулась на Землю уже через 8,5 минут, совершив посадку на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas.

Побитый рекорд: SpaceX запустила в космос еще 28 спутников Starlink

Одноразовая верхняя часть Falcon 9 доставила 28 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту.

Это был 30-й удачный запуск и посадка для этой конкретной первой ступени ракеты Falcon 9, что стало рекордным показателем для компании.

Video Preview

Такое многочисленное повторное использование первой ступени ракеты является ключевой частью стратегии SpaceX по удешевлению и повышению эффективности космических полетов.

Следующим шагом компании станет вывод повторного использования ракет на новый уровень со сверхтяжелой ракетой-кораблем Starship, которую планируют использовать для миссий на Луну и Марс.

Гендиректор компании Илон Маск говорит, что каждая первая ступень ракеты Starship теоретически сможет запускаться, приземляться и снова запускаться с другой планеты менее чем за час.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 августа, четверо астронавтов миссии SpaceX Crew-11 прибыли на Международную космическую станцию. Их капсула под названием Endeavour состыковалась с МКС в 2:26 утра по восточному времени (9:26 по Киеву), менее чем через 15 часов после запуска на ракете Falcon 9 с космодрома Space Coast во Флориде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!