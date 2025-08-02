Астронавты миссии SpaceX прибыли на МКС: когда вернутся на Землю. Фото и видео

В субботу, 2 августа, четверо астронавтов миссии SpaceX Crew-11 прибыли на Международную космическую станцию. Их капсула под названием Endeavour состыковалась с МКС в 2:26 утра по восточному времени (9:26 по Киеву), менее чем через 15 часов после запуска на ракете Falcon 9 с космодрома Space Coast во Флориде.

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Об этом сообщает Space.com. Командиром Crew-11 является астронавтка NASA Зена Кардман. Ее товарищи по команде – космонавт NASA Майк Финке, который является пилотом Crew-11, Кимия Юи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Олег Платонов из российского космического агентства "Роскосмос". Последние двое являются специалистами по миссиям.

"Это первый космический полет Кардман и Платонова, второй для Юи и четвертый для Финке. И это шестое путешествие до последнего рубежа для Endeavour, капсулы экипажа SpaceX с наибольшим количеством полетов", – сказано в сообщении.

Цель миссии Crew-11

Четверо астронавтов Crew-11 присоединились к семи людям на борту орбитальной лаборатории: Такуи Ониши из JAXA, командиру текущей миссии Экспедиции 73; Энн Макклейн, Николь Айерс и Джонни Киму из NASA; а также космонавтам Кириллу Пескову, Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому.

Новоприбывшие заменят Айерс, Макклейна, Ониши и Пескова, которые прибыли на МКС в середине марта с миссией SpaceX Crew-10. Астронавты из Crew-10 вернутся домой на Землю через несколько дней, поделившись знаниями со своими коллегами из Crew-11.

На МКС астронавты из миссии Crew-11 пробудут около шести месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, астронавты NASA на Международной космической станции 3 июля, во время пролета над Мексикой и США, имели возможность увидеть крайне редкое природное явление. Это – большой электрический разряд в верхних слоях атмосферы.

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