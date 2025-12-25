Не подростковый: в каком возрасте человек растет быстрее всего

Многим кажется, что быстрее всего люди растут в подростковом возрасте, когда одежда становится маленькой буквально за несколько месяцев. Действительно, период полового созревания часто сопровождается резким вытягиванием в длину. Однако научные данные свидетельствуют, что это лишь второй по скорости этап роста в жизни человека.

Видео дня

Ученые, много лет наблюдающие за физическим развитием детей, пришли к другому выводу. Наиболее интенсивные изменения происходят значительно раньше, чем большинство людей привыкли думать. Именно первые годы жизни определяют рекордные темпы роста организма, пишет Live Science.

Когда человек растет быстрее всего

Специалисты по развитию человека отмечают, что абсолютным рекордсменом по скорости роста является период младенческого возраста. В первые годы жизни дети могут прибавлять в росте до 25-30 сантиметров в год, что более чем вдвое превышает подростковые показатели.

По словам ученых, девочки уже в полтора года достигают примерно половины своего будущего взрослого роста. Мальчики, в свою очередь, доходят до этого показателя около двух лет. После этого темпы роста постепенно замедляются. Физическое развитие становится менее заметным вплоть до приближения полового созревания.

В дошкольном и младшем школьном возрасте дети в среднем растут на 5-6 сантиметров в год. Этот период считается относительно стабильным и равномерным. Именно поэтому резкие изменения в росте в это время случаются значительно реже. Второй значительный скачок происходит уже во время полового созревания. Именно его большинство людей и воспринимает как самый интенсивный в жизни.

Подростковый скачок и его особенности

Во время полового созревания средние темпы роста у девушек составляют около 9 сантиметров в год, а у парней — примерно 10 сантиметров. В то же время исследователи отмечают, что эти цифры являются усредненными. В реальности рост может происходить неравномерно — с периодами резкого вытягивания и фазами адаптации организма. У некоторых подростков кратковременные темпы роста могут достигать до 20 сантиметров в год. Однако в среднем эти показатели ниже. Девочки обычно начинают расти раньше — примерно в 11 лет, тогда как мальчики вступают в этот период на два года позже.

Мальчики, как правило, переживают более интенсивный и длительный скачок роста. Это связано с высоким уровнем гормона роста и тестостерона, которые влияют на удлинение костей. Половое созревание у девушек обычно завершается около 16 лет, а у парней — около 18. Именно поэтому мужчины в среднем имеют больший рост. В то же время возраст начала ростового скачка не определяет окончательный рост во взрослом возрасте. Те, кто созревает позже, просто имеют больше времени для роста.

Во время скачков роста меняются и пропорции тела. Сначала быстрее растут руки и ноги, и только потом — туловище. Поэтому подростки на ранних этапах созревания часто выглядят непропорционально. Кроме того, быстрый рост имеет и обратную сторону: кости, мышцы и сухожилия не всегда успевают адаптироваться. Именно поэтому в этот период возрастает риск переломов и травм, особенно у физически активных детей. Специалисты отмечают, что внимательное наблюдение за развитием помогает уменьшить эти риски.

Эксперты также успокаивают родителей: вариации в скорости роста являются абсолютно нормальными. Кто-то растет стремительно, кто-то — постепенно, и это не является признаком проблем. Окончательный рост в значительной степени определяется генетикой. Даже в редких случаях чрезмерной выработки гормона роста темпы не превышают показателей младенческого возраста. Поэтому самый быстрый рост в жизни человека происходит тогда, когда он еще не способен этого осознать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о вирусах, которые учатся обманывать иммунитет человека.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.