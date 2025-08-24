Какого цвета кожа у белых медведей: ответ удивит

Белые медведи стали настоящим символом Арктики. Это крупнейшие в мире наземные хищники, известные своим роскошным белоснежным мехом, однако кожа у этих животных вовсе не белая.

Как пишет издание IFL Science, в процессе эволюции полярные медведи выработали ряд интересных приспособлений к жизни в холоде, и мы пока не все из них понимаем до конца. Одно из таких приспособлений – это темная, практически черная кожа.

Белые медведи могут переносить экстремально низкие температуры, ведь они обитают в регионах, где зимой температура может опускаться до -46°C и держаться на этом уровне неделями. Для человека это смертельно опасно. Но хозяин Арктики создан самой природой, чтобы процветать в таких условиях. Все – от кожи до когтей белого медведя подстроено под эту суровую среду.

Собственно, даже мех белых медведей на самом деле не белый. Как объяснила Алиса МакКолл, директор по связям с общественностью и научный сотрудник организации Polar Bears International, на самом деле его волоски полностью прозрачные. "Мех прозрачный, поэтому, рассеивая свет, он кажется нам белым. Кроме того, волоски иха мех в основном полые, что помогает удерживать тепло", – объяснила она.

Белый цвет не только обеспечивает полярным медведям умение лучше согреваться. Он помогает им маскироваться в снегах во время охоты.

"Мех белого медведя состоит из двух слоев: плотного, толстого, прилегающего к телу, действующего как теплый свитер, и более длинного внешнего слоя, который действует скорее как плащ и отводит воду. Их мех также содержит особую смазку, которая предотвращает обледенение шерсти на холоде", – объяснила МакКолл. Впрочем, по ее словам, когда животное решает поплавать (а они это любят), мех уже не способен защитить его от холода. Здесь уже срабатывает подкожный жир.

И хотя ученые уже знают так много о мехе полярных медведей, свойства их кожи все еще остаются загадкой. "Кожа белого медведя черная, но мы не знаем почему. Мы предполагали, что она помогает поглощать тепло, но предыдущие исследования, похоже, указывают на то, что это может быть не так", – сказала она.

Итак, науке известно, что белые медведи под своей ослепительной шубой полностью черные. Не только нос и пятки, которые мы можем видеть и на которых не растет шерсть, окрашены таким образом. Однако, в чем эволюционное преимущество такого окраса, до сих пор остается тайной, разгадка которой все еще впереди.

