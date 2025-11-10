На Земле есть одно место, где соединяются три океана: фото и карта

На нашей планете есть множество удивительных мест, но одно из них особенно поражает воображение — точка, где встречаются сразу три океана. Этот феномен существует не на другом континенте или на загадочном острове, а просто в Соединенных Штатах, в сердце живописной Монтаны.

Речь идет о пике Трипл Дивайд (Triple Divide Peak) в Национальном парке Глейшер. Именно здесь одна капля дождя может выбрать путь к Тихому, Атлантическому или даже Северному Ледовитому океану. Этот природный "перекресток вод" стал уникальным примером гидрологической гармонии, которая соединяет три океана Земли.

Пик Трипл Дивайд на карте

Пик Трипл Дивайд, возвышаясь среди Скалистых гор, является настоящим природным чудом. Именно здесь расположен один из самых редких в мире гидрологических узлов — точка, из которой вода может попасть в три океана. Таяние снега или капли дождя, падающие на вершину, могут отправиться на запад — через бассейн реки Колумбия в Тихий океан, на восток — вдоль Миссури и Миссисипи в Атлантику, или на север — в Гудзонов залив.

Интересно, что именно определение Гудзонова залива вызвало научную дискуссию. Международная гидрографическая организация относит его к Северному Ледовитому океану, поэтому пик Трипл Дивайд считается единственной точкой на Земле, которая соединяет три океана одновременно, пишет Live Science.

Пик лежит на так называемом Континентальном водоразделе Северной Америки — воображаемой линии, которая разделяет речные системы континента.

Этот водораздел определяет, куда будут стекать воды после дождя или таяния льда: в Тихий, Атлантический или Северный Ледовитый океан. Именно поэтому Трипл Дивайд стал не только туристической достопримечательностью, но и важной точкой для географов и климатологов.

Несмотря на признание, не все ученые соглашаются, что Трипл Дивайд является единственным "перекрестком трех океанов". Часть исследователей считает, что настоящим тройным водоразделом является Снежный Купол (Snow Dome) в Канаде. Там талая вода может попасть в Тихий океан через Колумбию, в Северный Ледовитый через реку Маккензи, или в Гудзонов залив через реку Нельсон. Сторонники этой теории настаивают, что Гудзонов залив принадлежит не к Ледовитому, а к Атлантическому океану — поэтому именно канадская вершина имеет право на звание уникальной.

Однако независимо от научных дебатов, пик Трипл Дивайд остается местом, где можно буквально увидеть, как природа "делит" планету на три части.

