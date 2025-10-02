На спутнике Сатурна может быть жизнь: ученые имеют доказательства. Фото

Недавний анализ данных, собранных зондом NASA Cassini почти два десятилетия назад, раскрыл сложные органические молекулы на ледяном спутнике Сатурна Энцеладе, что указывает на активную химию в его подземном океане.

Команда астробиологов под руководством Нозаира Хаваджи из Университета Штутгарта в Германии обнаружила эти молекулы в шлейфах водяного льда, извергающихся из трещин на поверхности.

Это первое детальное изучение свежих зерен из шлейфов, а не более старых частиц из кольца E Сатурна, которые подверглись космическому выветриванию. Хотя эти процессы являются абиотическими, многие молекулы являются ключевыми для биологических систем и могут быть предшественниками жизни, пишет ScienceAlert.

Открытие повышает вероятность того, что Энцелад пригоден для жизни, и делает его одним из самых перспективных объектов в Солнечной системе для поиска внеземных форм существования.

Открытие органических молекул в шлейфах Энцелада

Исследование фокусировалось на данных с инструмента Cosmic Dust Analyzer (CDA) зонда Cassini, который собирал спектры ледяных зерен во время пролетов сквозь шлейфы между 2005 и 2015 годами.

Анализ был затруднен шумом из-за высокой скорости пролета — 17,7 км/с в 2008 году, — но новые методы, включая лабораторное спектральное сопоставление с базами данных, позволили выявить скрытые сигналы. В зернах найдены ароматические соединения, альдегиды, эфиры, эфиры, алкены и намеки на азотно-кислородные соединения, что подтверждает их происхождение из недр Энцелада.

Эти молекулы образуются небиологическими путями, но соответствуют химии глубоководных гидротермальных систем на Земле, где жизнь процветает вокруг вулканических жерл.

Гравитационные силы в системе Сатурна генерируют внутреннее тепло в ядре Энцелада, поддерживая жидкий океан под километровой ледяной оболочкой.

Предыдущие открытия солей, водорода и фосфатов дополняют картину: обнаружено пять из шести элементов CHNOPS, необходимых для жизни, за исключением серы.

Изображения шлейфов, сделанные Cassini, иллюстрируют яркие извержения, образующие кольцо E Сатурна, где материал из океана смешивается с космической средой. Анализ свежих образцов исключает космическое выветривание как источник молекул, подтверждая их энцеладское происхождение. Это делает Энцелад идеальным кандидатом для изучения пребиотической химии за пределами Земли.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, открывает новые горизонты для астробиологии.

Гидротермальные источники на Энцеладе могут быть аналогами земных, где экосистемы существуют без солнечного света, полагаясь на химическую энергию. На холодных расстояниях от Солнца, как у Сатурна, фотосинтез маловероятен, но вулканические жерла могут обеспечивать необходимые вещества для жизни. Команда планирует дальнейший анализ данных Cassini, которые содержат еще больше информации.

В итоге открытие на Энцеладе не только расширяет наше понимание химических процессов в Солнечной системе, но и приближает человечество к ответу на фундаментальный вопрос: одиноки ли мы во Вселенной? Будущие миссии могут напрямую исследовать шлейфы, чтобы подтвердить наличие жизни или понять барьеры для ее возникновения.

