На Аляске появился новый остров: как это произошло

Изменения климата переписывают карту мира. В юго-восточной Аляске появился новый остров – результат таяния ледников, которое сопровождается образованием озер и отходом ледяных масс.

NASA сообщило, что спутниковые снимки зафиксировали полное отделение небольшой горной возвышенности от ледника Алсек. Детали рассказало издание Live Science.

Новый остров получил название Prow Knob. Это небольшая гора площадью около 5 км², которая еще недавно была полностью окружена ледником Алсек в Национальном парке "Залив ледников".

Десятилетиями Алсек постепенно отступал, оставляя после себя пресноводное озеро, которое со временем разрасталось. В августе 2025 года спутник Landsat 9 зафиксировал: ледник окончательно потерял связь с горным массивом, и Prow Knob официально стал островом.

"На прибрежных равнинах юго-восточной Аляски вода быстро заменяет лед. Ледники здесь истончаются и отступают, а на их месте образуются озера. Именно в одном из таких озер возник новый остров", – объяснила научный обозреватель NASA Линдси Дорман.

Впервые название Prow Knob предложил гляциолог Остин Пост еще в 1960 году – возвышенность напомнила ему нос корабля. Тогда же ученые прогнозировали, что ледник отступит настолько, что остров освободится примерно к 2020 году.

Реальное отделение произошло чуть позже: между 13 июля и 6 августа 2025 года. Это означает, что Алсек удерживал горный массив дольше, чем ожидалось.

Алсек – лишь один пример среди сотен ледников, которые стремительно отступают из-за глобального потепления. За последние четыре года гляциологи зафиксировали беспрецедентные потери льда по всей Северной Америке и Европе.

Prow Knob наглядно показывает, как меняется география планеты. То, что до недавнего времени было скрыто подо льдом, сегодня становится новыми ландшафтами – островами и озерами. Это открытие не только имеет геологическое значение, но и является напоминанием: изменения климата формируют новую карту мира прямо на наших глазах.

