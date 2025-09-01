Страны долго спорили: что расположено на координатах 0° широты и 0° долготы

Задумывались ли вы когда-нибудь, что находится в точке с координатами 0° широты и 0° долготы? И как вообще решили, где провести эти условные линии? Это отправная точка глобальной навигационной системы. Именно здесь пересекаются экватор и нулевой меридиан.

Однако за этим простым определением стоит длительная история споров между государствами и целый ряд интересных фактов: от борьбы за право определять "ноль" до появления вымышленного "Острова Ноль". Детали рассказало издание IflScience.

Как возникли координаты

До XIX века навигация была настоящим хаосом. Каждая страна имела свой "нулевой меридиан" и настаивала, что именно через ее территорию он должен проходить. Франция публиковала карты с нулевым меридианом через Париж, Китай – через Пекин. Это делало путешествия и мореплавание крайне запутанными.

Все изменилось на Вашингтонской международной меридианной конференции 1884 года. Представители 25 стран согласились, что нулевой меридиан будет проходить через Гринвичскую обсерваторию в Лондоне. Это решение было удобным, ведь линия пересекала в основном океан.

Так появился современный нулевой меридиан (0° долготы), который делит Землю на восточное и западное полушария. А вот с широтой все было проще: за ноль приняли экватор (0° широты).

Пересечение экватора и Гринвичского меридиана находится в Гвинейском заливе Атлантического океана, недалеко от западного побережья Африки. Это место целиком в воде. Но оно стало настоящей легендой среди картографов и программистов.

"Остров Ноль"

В цифровых картах существует шутливое название – Null Island ("Остров Ноль"). Это вымышленный квадрат размером 1×1 метр, который "появился" из-за ошибок в геокодировании. Если в базе данных адрес вводится с ошибкой или система не может найти точку, она иногда автоматически обозначает координаты как (0,0). Так возник "остров неудачных данных".

Реальный объект в этой точке

Несмотря на шутливый статус, в координате 0,0 таки есть что-то реальное: океанический буй Station 13010 – Soul. Он входит в систему PIRATA (Prediction and Research Moored Array in the Atlantic), которая отслеживает температуру океана, влажность, скорость ветра и другие параметры. Эти данные помогают в прогнозировании погоды и климатических изменений.

