Могут ли черные дыры вести к другим местам во Вселенной: новое исследование

Черные дыры уже давно остаются одной из величайших тайн современной астрофизики. Они бросают вызов законам физики, заставляя ученых пересматривать базовые представления о пространстве и времени.

Видео дня

Одним из самых острых вопросов является так называемый информационный парадокс: что происходит с данными об объектах, которые попадают внутрь черной дыры. В научном сообществе существует много гипотез, в частности о возможности существования червоточин — туннелей, якобы соединяющих разные уголки Вселенной.

Однако новое исследование ставит под сомнение эту концепцию. Работа ученых, опубликованная в Турецком журнале физики, предлагает другой ответ на вопрос, который десятилетиями интригует человечество.

Потеря информации в черных дырах долгое время считалась серьезным вызовом для науки. Именно этой проблеме посвящали свои работы ведущие физики, среди которых и Стивен Хокинг. Его исследования показали, что черные дыры постепенно испаряются, следовательно, информация может сохраняться. Впрочем, механизм этого процесса до сих пор остается предметом дискуссий. Именно поэтому ученые обратились к теории струн, которая пытается совместить квантовую механику и гравитацию, предлагая новые модели черных дыр, пишет IFLScience.

Одной из популярных гипотез было представление черных дыр как червоточин — своеобразных мостов в пространстве-времени. Такой подход активно использовался в научной фантастике, но прямых доказательств его правдивости нет. Альтернативной идеей стала концепция "пушистых шаров", согласно которой черная дыра состоит из хаотических струнообразных структур, излучающих энергию и хранящих информацию. Именно эта модель сейчас считается более реалистичной.

Команда профессора Самира Матура из Университета штата Огайо протестировала обе концепции — и червоточины, и "пушистые шары". Результаты показали, что в случае с червоточинами физические законы оказываются непоследовательными. Это означает, что трактовать черную дыру как пустой объект с массой в центре невозможно. Зато теория "пушистого шара" лучше объясняет природу черных дыр и решение информационного парадокса.

Согласно выводам ученых, черные дыры нельзя считать "порталами" в другие миры. Их структура сложнее, чем можно представить, и ближе к струнным моделям, чем к фантастическим червоточинам. Это открытие меняет не только наше понимание черных дыр, но и подталкивает физиков к поиску новых объяснений фундаментальных законов природы.

OBOZ.UA на днях писал, что во Вселенной обнаружили самую большую струю черной дыры.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.