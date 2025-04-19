Мог ли Иисус Христос не умереть, а потерять сознание: суть интересной теории

Вопрос о смерти и воскресении Иисуса Христа является одним из центральных в христианской вере. На протяжении веков разные теории пытались объяснить события, описанные в Евангелиях. Одной из таких интересных идей является гипотеза обморока, которая предполагает, что Иисус не умер на кресте, а лишь потерял сознание, пережил распятие в бессознательном состоянии, а затем, придя в сознание в гробнице, снова явился своим ученикам.

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Сторонники этой гипотезы считают, что последователи Иисуса восприняли его восстановление как настоящее воскресение из мертвых. Эта теория, а также другие подобные попытки рационального объяснения Воскресения, приобрели популярность в западном мире в XVIII и XIX веках.

Среди первых, кто ее предложил, были западные авторы и философы, такие как Оскар Уайльд и Фридрих Шлейермахер. Однако, начиная с последних десятилетий XIX века, большинство библеистов и академических ученых отвергли эти гипотезы как необоснованные и не соответствующие историческим и медицинским фактам.

Одним из первых сторонников гипотезы был немецкий теолог Карл Фридрих Бахрдт, который около 1780 г. высказал предположение, что Иисус намеренно имитировал свою смерть, используя лекарства, предоставленные ему врачом Лукой. Бахрдт считал, что таким образом Иисус хотел создать впечатление духовного мессии и побуждать Израиль отказаться от идеи политической мессии. В его интерпретации, Иисуса затем оживил Иосиф из Аримафеи, с которым он имел связь через тайный орден эссе.

В начале XIX века Карл Вентурини предложил другую версию, согласно которой группа поклонников Иисуса, одетых в белое и связанных с ним тайным обществом, не ожидала, что он переживет распятие. Однако услышав стон из гробницы, где Иисус пришел в себя благодаря прохладному и влажному воздуху, они испугали охранников и спасли его. Еще один теолог-рационалист, Генрих Паулюс, начиная с 1802 года, утверждал, что Иисус впал во временную кому и каким-то образом самостоятельно ожил в гробнице. Он критиковал теории о видениях, считая, что ученики искренне верили в воскресение Иисуса Богом. В 1830-х Фридрих Шлейермахер поддержал гипотезу Паулюса.

В XX веке, хотя современные ученые отвергли гипотезу обморока как маргинальную, она продолжала появляться в разных псевдоисторических трудах. Среди них книга "Святая кровь и Святой Грааль" (1982) и "Документы Иисуса" (2006). Британский библеист Хью Дж. Шонфилд в своей книге "Заговор на Пасху" (1965) разработал детальную теорию, что распятие было спланировано самим Иисусом, включая употребление лекарства для потери сознания и последующее тайное лечение. В исламском мире гипотезу обморока поддерживал мусульманский проповедник Ахмед Дидат, чья книга "Распятие или воскресение?" получила широкое распространение. Другой современный мусульманский ученый, Закир Найк, также использовал эту гипотезу в прениях. Однако основная исламская позиция больше склоняется к гипотезе замены, согласно которой Иисус не был распят, а вместо него был распят кто-то другой.

Аргументы в поддержку гипотезы

Сторонники гипотезы обморока приводят несколько аргументов в ее пользу. Одним из них является относительно короткое время пребывания Иисуса на кресте – около шести часов, что считается необычным для смерти от распятия здорового взрослого человека. Отмечается, что среднее время страданий до смерти от распятия могло составлять 2-4 дня, а иногда и до 9 дней. Другим аргументом является отсутствие прямых свидетельств очевидцев смерти Иисуса после распятия. Евангельские рассказы не содержат подробного описания похоронных мероприятий или публичного осмотра тела. Быстрая передача тела Иосифу из Аримафеи и его погребения также рассматриваются как обстоятельства, которые могли способствовать тайному обновлению Иисуса.

Контраргументы

Современные скептики гипотезы обморока, включая медицинских экспертов, решительно отвергают ее. Диагност доктор Александр Метерел называет ее "причудливой теорией без каких-либо фактических оснований". Тщательный анализ, опубликованный в Журнале Американской Медицинской Ассоциации, пришел к выводу, что Иисус, скорее всего, был мертв еще до того, как ему пронзили сторону копьем, и что любая гипотеза обморока несовместима с современной медицинской наукой.

Медицинские аргументы против гипотезы

Медицинские эксперты, анализируя описания распятия в Новом Завете, считают маловероятно, что Иисус мог выжить после таких травм. Они отмечают, что бичевание, распятие и прокаливание копьем привели бы к необратимым физиологическим последствиям, включая значительную потерю крови, гиповолемический шок и асфиксию. Также считается маловероятным, что человек, едва выживший после таких пыток, мог бы вдохновить своих последователей верой в свое воскресение как победителя смерти.

Несмотря на свою популярность в определенных кругах, гипотеза обморока не находит поддержки среди большинства современных библеистов, историков и медицинских экспертов. Тщательный анализ исторических текстов, медицинских данных и археологических находок свидетельствует, что Иисус Христос действительно умер на кресте. Хотя теория обморока остается интересной темой для дискуссий в популярной культуре, в научной среде она считается попыткой рационализировать события, которые, по сути, являются предметом веры.

OBOZ.UA ранее писал о теории относительно даты рождения Иисуса Христа.

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