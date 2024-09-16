Маск анонсировал высадку людей на Марс уже в 2028 году: вероятно, это не столь бессмысленно, как кажется

Руководитель американской компании SpaceX, миллиардер и изобретатель Илон Маск уже много лет грезит идеей о колонизации Марса. Амбициозный предприниматель анонсировал высадку людей на Красную планету в 2028 году.

Видео дня

Маск также предположил, что люди останутся на Марсе в самодостаточном городе через 20 лет. По словам экспертов, это не столь глупо, как кажется на первый взгляд, пишет TheGuardian.

После сообщений Илона Маска на его собственной платформе Х о том, что люди могут высадиться на Марс уже в течение следующих четырех лет, в сети появилось немало критических сообщений и даже высмеиваний. Ведь такие заявления казались причудливым восхвалением даже по меркам основателя SpaceX и самого богатого человека в мире.

Правительственное космическое агентство США NASA, сотрудничающее со SpaceX над знаниями и технологиями для доставки астронавтов на Красную планету, считает, что первая посадка экипажа к 2040 году является "смелой целью".

Это не первый раз, когда Илон Маск выдвигает подобные заявления. В 2016 году он сказал, что считает, что первые пилотируемые запуски на Марс могут состояться в течение шести лет, хотя тяжелая ракета для их полета все еще находится в стадии разработки концепции.

И хотя многие критики считают последнее заявление Маска еще одним примером его хвастовства, особенно после рассказов о том, что он хотел помочь заселить внеземную цивилизацию своей собственной спермой и разрешить ей ездить по поверхности Марса на кибертреках Tesla, однако некоторые аналитики видят в этом смысл.

Если заселение Марса миллионом человек за два десятилетия является невыполнимой целью, перспектива регулярных полетов шаттлов с Земли на борту ракет SpaceX следующего поколения Starship, перевозящих грузы и первых исследователей, абсолютно достижима, уверяют ученые.

Эксперты говорят, что амбициозные заявления Маска ускорили дискуссию о ближайших амбициях SpaceX и долгосрочных перспективах самого человечества.

"Если бы я ставил диагноз, зачем сейчас устанавливать такую очень агрессивную временную шкалу для Марса, то это отчасти для того, чтобы показать, что SpaceX не замедляется, не отдыхает на лаврах", – сказал профессор делового администрирования Гарвардской школы бизнеса, специализирующийся на экономике космосе Мэтью Вайнзирл.

Эксперт отмечает, что марсианская миссия всегда была центральной для SpaceX. Вайнзирл отметил, что доход от других коммерческих космических операций Маска, в частности спутниковой интернет-системы Starlink и ее милитаризованной дочерней сети Starshield, является ключевым для финансирования его целей.

Однако Мэтью Вайнзирл добавил, что впереди у Маска преодоление практических и технических проблем на пути к Марсу. Учитывая, что Starship совершил лишь четыре испытательных полета, первые два из которых закончились неудачами. А запланированный пятый экспериментальный полет на этой неделе был прекращен по крайней мере до ноября из-за экологических проблем.

Кроме того, по словам ученых, еще не разработан космический корабль-заправщик, который потребуется для дозаправки Starship на орбите, чтобы он смог перевозить 100-тонный полезный груз или экипаж из 100 человек одновременно во время шестимесячного путешествия в Марс.

"2028 год вполне возможно время для запуска. Но сейчас вы говорите о путешествии на Марс в один конец. Однако нельзя отправлять людей в путешествие, пока не будет теплиц и места для их жизни. Это одно из разногласий, которое у меня возникает с заявлением Маска", – сказал президент The Mars Society и автор книги "Новый мир на Марсе: что мы можем создать на планете" Роберт Зубрин.

Он также выразил сомнение, что SpaceX действительно разрабатывают необходимые наземные системы для человеческих операций на Марсе.

Однако Зубрин разделяет уверенность Вайнзирля в том, что SpaceX в конце концов воплотит в жизнь большую часть видения Маска по поводу Марса, но не в тот срок, который он предлагает.

"Звездный корабль Starship собирается заработать, ведь он зашел достаточно далеко, чтобы с уверенностью это сказать. Если же говорить о перспективе, Маск часто преувеличивает как относительно того, что он собирается сделать, так и когда он собирается это сделать", – добавил Роберт Зубрин.

В то же время Вайнзирл говорит, что SpaceX настолько выросла как компания, что если бы Маск больше не руководил операциями, это ничего бы не изменило.

"У них просто невероятная способность привлекать таланты, и это говорит о культуре, которую они очень четко построили и поддерживали, которая, во всяком случае, во многом обязана Илону Маску. Несомненно, он уникальная сила в компании и обществе", – сказал он.

Вайнцирль также добавил, что компания не зависит от одного человека. "В настоящее время я чувствую, что эта культура была встроена в столько людей в фирме, что она не зависит от него так сильно, как мы можем опасаться. Мы не хотели бы, чтобы это зависело от кого-то отдельного, и я считаю, что это не так", – подытожил эксперт.

OBOZ.UA ранее писал, что Илон Маск назвал дату высадки человека на Марс: первые корабли отправятся чуть раньше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!