Луна ежегодно отдаляется от Земли: ученые объяснили, почему

Луна всегда была одним из главных объектов наблюдения для астрономов, ведь ее движение тесно связано с жизнью на Земле. Современные исследования показывают, что она постепенно отдаляется от нашей планеты. Ежегодно это расстояние увеличивается примерно на 3,8 сантиметра.

Для измерения изменений используют лазеры, отражающиеся от специальных зеркал, оставленных на поверхности Луны астронавтами и зондами. Такой метод позволяет с высокой точностью определять даже малейшие отклонения. Но главный вопрос заключается в том, почему наш естественный спутник "убегает" от Земли.

Как меняется расстояние до Луны

Обычно Луна находится на расстоянии около 385 тысяч километров от Земли, однако ее орбита не является идеально круглой. Она колеблется почти на 20 тысяч километров, что объясняет разницу в размерах полной Луны на небе — иногда мы видим ее как так называемую суперлуну, объясняет The Conversation.

Астрофизики отмечают, что наблюдения за движением Луны помогают лучше понять историю развития Земли и самого спутника в течение последних 4,5 миллиарда лет.

Причиной постепенного удаления являются приливы. Сила притяжения Луны по-разному влияет на разные части Земли, что формирует две так называемые "выпуклости" океанов — одну, направленную к Луне, и еще одну на противоположной стороне планеты. Они не полностью совпадают с положением Луны, а немного опережают ее, создавая своеобразный "толчок", который заставляет спутник двигаться на более широкую орбиту.

Как это влияет на Землю

Увеличение орбиты Луны влечет за собой другой процесс — замедление вращения Земли. Поскольку наша планета фактически "передает" часть своей энергии Луне, длина суток постепенно растет. По оценкам ученых, в древние времена день длился менее 24 часов, и только с течением миллионов лет он удлинился до современного значения.

Однако стоит заметить, что эти изменения происходят чрезвычайно медленно. Ежегодное отдаление на несколько сантиметров почти незаметно в масштабах жизни человека. Это означает, что в ближайшие миллионы лет мы продолжим наблюдать знакомые явления — солнечные и лунные затмения, регулярные приливы и привычную продолжительность дня.

На ранних этапах своего существования Луна была значительно ближе к Земле. Ученые считают, что она образовалась после столкновения нашей планеты с протопланетой размером с Марс. Тогда ее размер на небе был намного больше, чем теперь. Исследования окаменелостей подтверждают, что еще 70 миллионов лет назад день длился всего около 23,5 часа.

Что ждет систему "Земля-Луна" в будущем? Теоретически, через миллиарды лет Земля может синхронизировать свое вращение со спутником, и тогда мы будем видеть только одну его сторону. Впрочем, такие сценарии маловероятны, ведь Солнце в будущем расширится до красного гиганта, уничтожив и Землю, и Луну.

