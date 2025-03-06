Куклы с жуткими лицами нашли в Сальвадоре: 2400-летняя тайна наконец-то раскрыта. Фото

Археологи обнаружили в Сальвадоре редкие куклы с жуткими лицами, возраст которых 2400 лет. Исследователи предполагают, что, возможно, фигурки использовались в публичных ритуалах.

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Пять человеческих фигурок, изображающих четырех женщин и мужчину, обнаруженных в 2022 году на вершине пирамиды в Сан-Исидро, отличаются разнообразием выражений лица. Новое исследование показывает, что это открытие свидетельствует о том, что жители Сальвадора были интегрированы в культуру Центральной Америки, чем считалось ранее, пишет LiveScience.

Сначала исследователи считали, что странные фигурки являются частью роскошных захоронений. Но поскольку археологи не нашли человеческих останков рядом, расположение скульптур на самой высокой пирамиде на этом месте свидетельствует о том, что их использовали для публичных ритуалов, говорят археологи.

"Одной из самых ярких особенностей фигурок является их драматическое выражение лица, которое меняется в зависимости от угла, под которым мы смотрим на них", – сказал ведущий автор исследования, археолог из Варшавского университета Ян Шиманский.

Интересно, что на уровне глаз скульптурки кажутся злыми, если посмотреть сверху, то они словно улыбаются, а снизу выглядят испуганными. "Это сознательный проект, возможно, предназначен для расширения спектра ритуальных представлений, в которых могли использоваться куклы", – добавил ученый.

Три из пяти кукол имеют рост почти 30 сантиметров, а другие ниже – 18 см и 10 см. Большие фигурки обнажены и без волос или украшений, а меньшие имеют "пряди волос и видимые ушные раковины на мочках", отмечают исследователи.

Интересно, что у трех из них есть съемные головы с небольшими отверстиями на шее и вверху головы.

После детального анализа Ян Шиманский заметил, что, протянув веревку через эти отверстия, головы могли вращаться из стороны в сторону. Это свидетельствует о том, что фигуры могли использоваться в качестве анимированных кукол, способных имитировать пение, язык или ритуалы вызова, пишет LBV.

По словам исследователей, верхняя часть малейшей найденной куклы вписывается в туловище другой, что, по предположениям археологов, может быть элементом сцены воспроизведения рождения.

Кроме пяти неповрежденных фигурок, археологи нашли фрагменты фигурок в других частях места раскопок.

Это лишь второй случай, когда находят подобные керамические статуэтки на их оригинальном месте, и "первые, на которых изображена мужская фигура", отметил Шиманский.

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