Кто имеет больше всего хромосом: названо странное существо

Мир природы постоянно удивляет нас своими необычными явлениями, и недавнее открытие лишь подтверждает это. Ученые выяснили, что маленькая бабочка под названием атласная голубая (Polyommatus atlantica) является абсолютным рекордсменом среди животных по количеству хромосомных пар.

Этот неуловимый вид, обитающий в горах Северной Африки, имеет до 229 пар хромосом на клетку, что является чрезвычайно высоким показателем по сравнению с большинством других бабочек (31-32 пары) и даже человеком (23 пары).

Это открытие, опубликованное в "Current Biology", может изменить представление об эволюционных процессах.

Уникальность Polyommatus atlantica

Хотя некоторые растения, например, папоротник, имеют еще большее количество хромосом (до 720), это объясняется наличием до десяти наборов ДНК. Атласная голубая бабочка, в отличие от них, имеет только два набора, что делает его случай действительно уникальным среди животных.

Эволюционный биолог Шарлотта Райт из Института Уэллкома Сангера в Великобритании, которая является первым автором исследования, отметила, что для понимания эволюции бабочек им было крайне важно секвенировать геном именно этого "экстремального и несколько загадочного" вида. Это свидетельствует, что атласная голубая бабочка является ключом к разгадке многих генетических и эволюционных тайн, пишет ScienceAlert.

Атласная голубая бабочка является экстремальным случаем хромосомной эволюции. Ученые обнаружили, что носители его генов в каждой клетке чрезвычайно малы. Шарлотта Райт и ее коллеги подозревают, что в течение относительно короткого по эволюционным меркам периода (около трех миллионов лет) аутосомы бабочки (неполовые хромосомы) подверглись глубокой фрагментации.

За сотни "расщеплений" первоначальные примерно 24 предковые хромосомы размножились до 229. Эти разрывы, вероятно, происходили в местах, где ДНК была менее плотно намотана, что делало ее более легкой для распутывания и фрагментации.

Обычно такие масштабные изменения в структуре хромосом считаются вредными для жизнедеятельности организма.Однако атласная голубая бабочка сумела выжить в течение миллионов лет, что является исключительным фактом. Интересно, что его половые хромосомы в значительной степени сопротивлялись фрагментации, что может свидетельствовать о существовании определенных эволюционных ограничений или механизмов защиты. Это открытие ставит перед учеными новые вопросы относительно адаптационных возможностей живых организмов и механизмов, которые позволяют им выживать несмотря на такие значительные генетические трансформации.

Роджер Вила, эволюционный биолог из Испанского института эволюционной биологии, который возглавлял команду по сбору диких образцов, отмечает, что "расщепление хромосом наблюдалось и у других видов бабочек, но не на таком уровне". Это указывает на важные причины этого процесса, которые теперь можно исследовать глубже. Кроме того, геномист Марк Блакстер из Wellcome Sanger добавляет, что перестройка хромосом также наблюдается в раковых клетках человека. Понимание этого процесса у бабочки атласской голубой может стать ключом к поиску способов ограничения или остановки таких изменений в раковых клетках в будущем, открывая новые перспективы для медицинских исследований.

