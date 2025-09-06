Какое животное имеет лучшее зрение: ответ неочевиден

Зрение в животном мире зависит от условий существования и потребностей выживания. Для одних видов важна способность видеть на большом расстоянии, для других – различать тончайшие оттенки цветов или мгновенно реагировать на движение.

Видео дня

Поэтому невозможно выделить одного абсолютного "обладателя идеального зрения", однако можно назвать несколько видов, которые стали чемпионами в своих категориях. Детали рассказало издание Live Science.

Самое детальное зрение: хищные птицы

Орел, ястреб или сокол способны разглядеть добычу с километровой высоты. Их зрение в 3–5 раз детальнее человеческого – фактически, это встроенные бинокли.

Секрет в том, что глаза этих птиц больше по отношению к телу и содержат больше фоторецепторов, чем наши. Это позволяет им видеть даже малейшие движения на земле, что критично для охоты.

Самое богатое на цвета зрение: рак-богомол

Настоящим чемпионом по многообразию цветов является житель морей – рак-богомол. Люди имеют три типа фоторецепторов (красный, синий, зеленый), тогда как у большинства позвоночных – четыре. Рак-богомол способен похвастаться сразу двенадцатью. Он видит цвета, которых мы даже представить не можем, включая ультрафиолетовые оттенки.

Кроме того, эти существа способны различать поляризацию света, что делает их восприятие мира еще более экзотическим. В то же время ученые предполагают, что их мозг обрабатывает информацию не "в лоб", а с помощью специальных комбинаций, которые нам сложно постичь.

Самое быстрое зрение: насекомые

Для человека реальность состоит примерно из 60 "кадров" в секунду. Для насекомых эта цифра может достигать нескольких сотен. Именно поэтому муху так сложно ударить: она видит ваше движение еще до того, как вы замахнулись.

Их сверхбыстрая визуальная система объясняется компактными размерами тела: электрические сигналы от глаз к мозгу проходят меньший путь и обрабатываются молниеносно.

Компромиссы природы

Но каждое из этих преимуществ имеет свою цену. Хищные птицы видят далеко и четко, но их цветовое восприятие ограничено. Рак-богомол видит цвета, однако его зрение менее детализированное, будто пикселированное. Насекомые имеют мгновенную реакцию, но уступают в разрешении.

Человеческий глаз – это баланс. Мы не видим на километры и не различаем ультрафиолет, но имеем универсальное зрение, которое позволило нам приспособиться к различным условиям жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какого цвета кожа у белых медведей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.