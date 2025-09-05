Кровавое полнолуние 7 сентября 2025: как происходит затмение и почему Луна становится красной

В ночь с 7 на 8 сентября 2025 года небосвод подарит настоящее зрелище – лунное затмение, которое совпадет с полнолунием. Его смогут увидеть жители почти всех частей мира – от Европы и Азии до Африки, Австралии. Частично его смогут увидеть некоторые жители Северной и Южной Америки. Украинцы также смогут наблюдать это космическое шоу.

На этот раз явление будет особенным, ведь затмение продлится более четырех часов, а его полная фаза – целых 82 минуты. Это станет самым длинным затмением с ноября 2022 года. По подсчетам, около 7 миллиардов человек в мире, то есть более 85% населения планеты, смогут стать его свидетелями.

Когда лунное затмение в сентябре

В Украине затмение начнется в 19:35 по киевскому времени, пика достигнет в 21:11 и завершится около полуночи – в 23:55. Таким образом, продолжительность всего процесса составит четыре с половиной часа. Именно вечером 7 сентября на небе взойдет сентябрьское полнолуние, которое в сочетании с затмением и получило название "кровавое".

В разных регионах мира степень затмения будет отличаться: в одних местах оно будет видно частично, а в других – полностью. Жители Австралии, Азии, Африки и части Европы будут наблюдать самый яркий эффект – полной "кровавой Луны". Для астрономов и любителей ночного неба это станет важным событием года.

Почему бывают затмения Луны

Лунные затмения возможны только в фазу полнолуния, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, создавая большую тень. Поскольку орбита Луны наклонена относительно орбиты Земли, такие явления случаются не ежемесячно, а лишь несколько раз в год. Различают несколько типов затмений: полутеневое, частичное и полное. При полутеневом затмении изменения почти незаметны, ведь Луна проходит лишь сквозь слабую внешнюю

ную часть земной тени. При частичном – тень Земли закрывает часть диска Луны. Наиболее зрелищным является полное затмение, когда спутник целиком погружается в земную тень. Именно в этот момент Луна приобретает красно-оранжевый оттенок.

Почему Луна бывает "кровавой"

Необычный цвет Луны объясняется физическими процессами в атмосфере Земли. Солнечный свет, проходя сквозь воздух, пыль и водяной пар, рассеивается: короткие волны – синие и фиолетовые – исчезают, тогда как длинные – красные и оранжевые – доходят до поверхности Луны. Именно это явление, известное как рассеивание Рэлея, дарит рассветам и закатам красочность, а во время затмения окрашивает Луну в оттенки красного.

Дополнительное влияние на цвет имеют погодные условия и состояние атмосферы: чем больше пыли, облаков или тумана, тем темнее выглядит диск. Иногда наблюдатели замечают даже бирюзовую полосу на краях – это результат воздействия озонового слоя, который пропускает часть синего света. В итоге каждое затмение имеет свою уникальную гамму – от золотисто-красного до темно-медного.

Лунные затмения график

