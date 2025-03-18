Астронавтов NASA, которые пробыли на МКС девять месяцев, вынесут на носилках: первые подробности спасения

Приземление астронавтов миссии Crew-9 планируется сегодня, 18 марта, у побережья Флориды в 17:57 по киевскому времени. Однако, учитывая, что 59-летняя Сунита Уильямс и 62-летний Барри Уилмор пробыли на Международной космической станции девять месяцев, их вынесут из капсулы и положат на носилки.

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Когда астронавты возвращаются на Землю из космоса, они не могут ходить сразу после приземления, это связано с протоколом, который должны соблюдать все, согласно правилам NASA. Это связано с временными изменениями в теле, происходящими в условиях невесомости космоса, пишет LiveScience.

"Многие из них не хотят, чтобы их выносили на носилках, но они должны это сделать", – сказал директор отдела прикладных спортивных наук Университета Райса в Техасе и бывший старший научный сотрудник NASA Джон ДеВитт, разработавший методы улучшения здоровья астронавтов во время космических полетов.

"Космическая болезнь движения"

Подобно тому, как земляне иногда испытывают укачивание на американских горках или во время катания на лодке по бурной воде, астронавты могут испытывать головокружение и тошноту, когда возвращаются на Землю, говорят представители NASA. По этой причине их обычно выносят на носилках после приземления как меру пресечения, отметил ДеВитт.

Ученые объясняют, что такое временное чувство возникает потому, что человеческие тела устроены таким образом, чтобы постоянно ощущать силу тяготения, существующую на Земле – гравитацию.

Однако орбитальные космические среды обитания, такие как МКС, находятся в постоянном свободном падении к нашей планете, что создает ощущение невесомости для астронавтов внутри и побуждает их тела адаптироваться к изменившейся среде, говорят эксперты.

По словам Джона ДеВитта, одно значительное изменение происходит в сенсорной вестибулярной системе во внутреннем ухе, которая имеет решающее значение для поддержания равновесия.

В космосе эта система привыкает игнорировать некоторые сенсорные данные, поскольку мозг приспосабливается к невесомости.

"Поэтому, когда астронавты возвращаются на Землю и возобновляется гравитация, они снова начинают перенастраиваться, что может временно вызвать "космическую болезнь движения", – сказал ДеВитт.

Еще одно изменение, которое испытывают астронавты, проводящие длительное время в космосе, – постепенная потеря мышц и костей, отмечают специалисты. Ведь обычная ходьба на Земле держит мускулы в тонусе.

Отсутствие же гравитации в космосе ослабляет мышцы астронавтов, и даже со временем приводит к состоянию, известному как мышечная атрофия.

Тренировка на МКС

Чтобы противостоять этим и другим нежелательным эффектам, связанным с космическими полетами, астронавты, проводящие длительное время в космосе, соблюдают тщательный ежедневный режим упражнений на МКС.

"Тренировалась в течение последних девяти месяцев. Мы чувствуем себя сильными и готовыми справиться с гравитацией Земли", – сказала Сунита Уильямс.

Джон ДеВитт отметил, что астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс "находятся в хорошем настроении и уверены, что с физиологической стороны не возникнет никаких серьезных проблем из-за столь длительного пребывания на космической станции".

Ранее OBOZ.UA писал, что астронавтка Суни Уильямс рассказала об ощущениях после 8 месяцев пребывания в космосе.

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