Когда перестанет существовать Солнечная система: ученые определились с ответом

Солнечная система, наш космический дом, существует уже около 4,6 миллиарда лет, но, как и все во Вселенной, она не вечна. Вопрос о том, когда и как прекратит свое существование эта величественная система, всегда волновал человечество.

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Исследования в области астрофизики позволили ученым очертить наиболее вероятный сценарий будущего Солнечной системы, связанный прежде всего с эволюцией нашей центральной звезды – Солнца.

Прогнозы указывают на то, что Солнце, которое сейчас находится в стабильной фазе своей жизни, через миллиарды лет претерпит кардинальные изменения, что неизбежно приведет к трансформации и дальнейшему распаду Солнечной системы в ее нынешнем виде, пишет Live Science.

Сколько проживет Солнце

Согласно расчетам ученых, Солнце продолжит сжигать водород в своем ядре еще примерно 5 миллиардов лет. После исчерпания этого топлива звезда начнет становиться нестабильной, ее ядро будет сжиматься, а внешние слои будут расширяться, превращая Солнце в красного гиганта. В этой фазе своего существования Солнце поглотит ближайшие к нему планеты – Меркурий и Венеру .

Судьба Земли остается менее однозначной: хотя наша планета окажется на границе внешней атмосферы красного гиганта, существует вероятность ее поглощения. Однако, по словам астрофизиков, даже если Земля избежит непосредственного поглощения, условия на ней станут непригодными для жизни задолго до этого события. Марс, вероятно, переживет фазу красного гиганта, а внешние планеты останутся на безопасном расстоянии.

После фазы красного гиганта, примерно через миллиард лет, Солнце сбросит свои внешние оболочки и сожмется до размеров Земли, превратившись в белого карлика – тусклое и чрезвычайно плотное ядро бывшей звезды.

В этот момент Солнечная система станет холодным, темным и безжизненным местом. Как отмечают планетологи, с точки зрения пригодности для жизни, это станет настоящим концом Солнечной системы в том виде, в котором мы ее знаем. Тем не менее физически система еще не перестанет существовать, ведь даже после смерти Солнца планеты-гиганты такие, как Юпитер, продолжат вращаться вокруг его погасшего ядра.

Существование Солнечной системы

В отдаленном будущем, в течение триллионов лет, Солнечная система станет все более хаотичной. С ослаблением гравитационного влияния Солнца возрастет вероятность гравитационных взаимодействий между планетами, что может привести к изменению их орбит и даже выбросу некоторых из них за пределы системы. Кроме того, существует хоть и небольшая, но возрастающая со временем вероятность столкновений между небесными телами Солнечной системы или пролетов других звезд или сверхновых, которые могут своим гравитационным воздействием разорвать систему.

Астрофизики подчеркивают, что в огромных временных масштабах даже редкие события становятся более вероятными. Подобно выигрышу в лотерею, если "играть" миллиарды раз, шансы на успех возрастают. Таким образом, несмотря на то, что Солнечная система может избежать катастрофических столкновений в течение многих триллионов лет, ее гравитационная стабильность постепенно будет нарушаться.

Даже если избежать внешних воздействий, некоторые ученые предполагают, что на фундаментальном уровне протоны, из которых состоит материя, могут распадаться в течение чрезвычайно длительного времени, что также в конечном итоге приведет к распаду всех объектов во Вселенной, включая остатки Солнечной системы. Хотя этот процесс никогда не наблюдался, теоретические расчеты указывают на невероятно большое время жизни протона.

Итак, конец Солнечной системы – это сложный и многоэтапный процесс, который начнется с эволюции Солнца через миллиарды лет и завершится ее постепенным рассеиванием под влиянием гравитационных возмущений и, возможно, фундаментальных процессов распада материи в чрезвычайно отдаленном будущем.

OBOZ.UA ранее писал, какая из планет Солнечной системы возникла последней.

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