В каком порядке возникли планеты Солнечной системы: ученые дали ответ

Долгое время считалось, что планеты, которые вращаются ближе к Солнцу, образовались раньше. Но новые компьютерные модели и наблюдения за молодыми звездными системами позволили ученым сделать интересные открытия. Оказалось, что в формировании Солнечной системы ключевую роль играли условия в ее разных частях, а не только расстояние до Солнца. И именно это определило порядок, в котором появились планеты.

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Формирование Солнечной системы началось более 4,5 миллиарда лет назад, когда из облака газа и пыли возникло наше Солнце. После этого остаточный материал превратился в огромный диск - так называемый протопланетный диск, в котором со временем из мелких частиц начали формироваться более крупные тела.

Сначала это были пылевые зерна, затем - галька, камни и, наконец, объекты планетарного масштаба. Этот длительный процесс называется аккрецией и именно благодаря ему появились все объекты Солнечной системы - от планет до астероидов, пишет The Conversation.

Интересно, что среда в диске была неравномерной: ближе к Солнцу было слишком горячо для образования льда, а вот за пределами так называемой "снежной линии" - в районе нынешнего пояса астероидов - уже могли формироваться объекты изо льда. Именно это способствовало быстрому формированию гигантских планет - Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Благодаря наличию большого количества льда и газа они выросли значительно быстрее и стали первыми полноценными планетами системы.

В каком порядке возникли планеты Солнечной системы

Современные астрономы считают, что Юпитер и Сатурн сформировались первыми - менее чем за несколько миллионов лет. Далее появились Уран и Нептун - им понадобилось до 10 миллионов лет. А вот внутренние планеты - Меркурий, Венера, Земля и Марс - образовывались дольше всех: их процесс формирования мог длиться более 100 миллионов лет из-за меньшего количества материала вблизи Солнца.

Но время рождения - не единственное, что формировало планеты. Важным оказалось и движение гигантских миров после их образования. Например, Юпитер сначала двигался ближе к Солнцу, а Нептун - дальше от него. Это привело к масштабным изменениям в диске: некоторые объекты были уничтожены, другие вытолкнуты в пояс Койпера или на орбиты современных планет. Именно Юпитер, своей гравитацией, фактически "убрал" лишние объекты с будущей орбиты Земли и помог нашей планете оказаться в так называемой "зоне жизни", где возможно существование воды в жидком состоянии.

Если бы гиганты не двигались так, как это произошло, Земля могла бы не сформироваться или расположиться слишком близко или далеко от Солнца. В таком случае жизнь, какой мы ее знаем, могла бы никогда не возникнуть. Итак, отвечая на вопрос: планеты не формировались строго по удаленности от Солнца. Первыми появились самые крупные - Юпитер и Сатурн, затем - Уран и Нептун, а самыми молодыми стали Меркурий, Венера, Земля и Марс. И хотя между ними прошло около 90 миллионов лет - в масштабах космоса это всего лишь мгновение.

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