Когда инопланетяне могут добраться до Земли: ученый выдвинул теорию

Одной из тем, которые особенно захватывают астрономов и астрофизиков является поиск внеземных цивилизаций и выхода на контакт с ними. И один исследователь с довольно неоднозначной репутацией недавно снова сделал громкий прогноз, когда это может произойти.

Как пишет издание MailOnline, ученый из Гарварда Ави Лоеб предупредил, что межзвездный объект, который вскоре пролетит сквозь нашу Солнечную систему, может быть посланником внеземных цивилизаций. Более того, он предположил, что это может обернуться катастрофой для Земли. речь идет об объекте 3I/ATLAS, обнаруженном 1 июля. Максимального сближения с нашей планетой он достигнет в конце ноября – начале декабря.

По мнению Лоеба, если этот 3I/ATLAS действительно окажется инопланетным кораблем, можно предположить, что он может нести зонд или даже оружие. Возле Земли он пролетит между 21 ноября и 5 декабря 2025 года. Согласно ременной шкале, которую составил ученый, объект пройдет с обратной от Земли стороны Солнца в октябре этого года. И это якобы может быть время, когда инопланетяне будут готовить свою атаку.

Назвав объект "материнским кораблем", Лоеб объяснил, что его местоположение позволит эффективно засеять зондами пригодные для заселения планеты. "Он может прийти, чтобы спасти нас или уничтожить. Нам лучше быть готовыми к обоим вариантам и проверить, все ли межзвездные объекты являются камнями", – сказал ученый.

Впрочем, многие коллеги отвергли предупреждения Лоеба, назвав их абсурдными и бессмысленными. Так Крис Линтотт, астроном Оксфордского университета в заявлении для издания Live Science сказал, что теория инопланетного зонда – "оскорбление для увлекательной работы по изучению этого объекта".

Впрочем скандального астронома это не остановило от дальнейших громких заявлений. По словам Лоеба, в поведении 3I/ATLAS есть "особенности", которые вызывают "определенные опасения". Так астроном указал на то, что ретроградная орбита объекта, то есть движение против течения Солнечной системы, странным образом совпадает с траекторией Земли. Якобы это является чрезвычайно редким явлением.

Астроном уже описал потенциальные негативные последствия от приближения с 3I/ATLAS. "В момент наибольшего сближения с Солнцем 29 октября страх перед инопланетным вторжением может привести к обвалу фондовых рынков. В таком случае граждане потеряют доверие к способности правительств защитить их", – сказал Лоеб.

Он даже сравнил потенциальный хаос с военной засадой, заявив: "Столкновение с высокотехнологичным инопланетным гостем может ощущаться, как противовоздушная оборона Ирана чувствовала себя при появлении американских бомбардировщиков B-2 — бесшумных, неудержимых и невероятно мощных".

О 3I/ATLAS известно, что объект имеет ширину примерно 19 километров и он необычно большой для объекта, летящего из-за пределов Солнечной системы. По словам Лоеба, если бы он имел естественное происхождение, мы уже заметили бы миллионы подобных объектов. "Но мы этого не сделали", — сказал он.

Скандальный профессор опубликовал три предварительные статьи, излагающие суть дела, и даже предложил НАСА попытаться перехватить объект с помощью космического аппарата "Юнона", когда тот пролетит вблизи Юпитера. "На мой взгляд, нам нужна шкала риска для межзвездных объектов. Где ноль – это комета, а десять – это подтвержденный технологический объект, который, возможно, приводится в движение двигателем или излучает искусственный свет", – написал он.

Ученый также посоветовал правительствам уже сейчас формировать целевые группы, включающие ученых, политиков и даже психологов, чтобы определить, как нужно реагировать на подобные вызовы и как сообщить общественности эту новость, не вызывая паники.

Однако Лоеб уже не впервые делает подобные заявления. В 2017 году Лоеб выдвинул гипотезу, что объект Оумуамуа, который тоже прилетел в нашу Солнечную систему из межзвездного пространства, не был астероидом, а был "инопланетным зондом искусственного происхождения". Якобы на это указывали "нестандартные траектория и ускорение". Объект был первым зафиксированным межзвездным "гостем" и поэтому вызвал немалый ажиотаж среди ученых. Но дальнейшие исследования показали, что ускорение Оумуамуа было абсолютно естественным, а его плоская форма была необычной, но не уникальной. Небесное тело оказалось довольно типичным астероидом и пролетело сквозь Солнечную систему без каких-либо последствий.

Коллеги Лоеба тогда обвинили его в попытке недобросовестно повысить свою известность и продать побольше книг, чтобы заработать на них. Предположения ученого называли "неземным нонсенсом", а его работы – псевдонаукой.

Примечательно, что обе гипотезы Лоеба – и относительно Оумуамуа, и относительно 3I/ATLAS строятся на очень похожих постулатах. Астроном называет качества подобных объектов "необычными" и за уши притягивает малопонятные предварительные данные к концепции признаков внеземных технологий. Его громкие и уверенные прогнозы всегда базируются на очень ограниченных данных и каждый раз содержат один и тот же сценарий вероятного внеземного вторжения. Поэтому авторитетные ученые не советуют доверять словам Лоеба, а рассматривать их как попытку самопиара.

