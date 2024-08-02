5 песен, которые помогут спасти вам жизнь: они 'запускают' сердце. Видео

От Тейлор Свифт до Дизи Раскала – песни этих исполнителей имеют идеальный темп для сердечно-легочной реанимации. Ученые назвали топ песен, которые помогут спасти жизнь.

Видео дня

Новое исследование кардиологов из австралийского Университета Монаша (Monash) показывает, что более 50 песен американской звезды Тейлор Свифт имеют идеальный темп для проведения сердечно-легочной реанимации. А также десятки других всемирно известных мелодий с правильным ритмом, которые работают в кардио исследованиях: от Nirvana до определенных песен от Дуа Липа, Гарри Стайлс, Дизи Раскала, Билли Айлиш, Арета Франклин и, конечно, The Beatles, пишет DailyMail.

Согласно данным Британского кардиологического фонда (BHF), ежегодно только в Великобритании более 30 тысяч человек умирают в результате внебольничных остановок сердца. Однако неотложная сердечно-легочная реанимация и дефибрилляция могут более чем удвоить шансы на выживание. Но для того чтобы быть эффективными, компрессии грудной клетки должны выполняться со скоростью от 100 до 120 в минуту, имитируя нормальный ритм сердца.

Трудно определить точный подсчет ритма во время стрессовой ситуации. Исследования показывают, что даже многие врачи часто делают это слишком медленно.

Эксперты отмечают, что настроиться на нужный ритм лучше помогут песни. Исследования австралийских кардиологов выделяют именно композиции певицы Тейлор Свифт, неоднократно признававшейся самой успешной исполнительницей мира. Ученые уверяют, что десятки самых больших хитов американской звезды могут быть использованы для спасения жизней.

"Музыка Тейлор Свифт является одной из самых популярных и влиятельных среди этого поколения. Поскольку культовые песни теряют актуальность, определение новых песен с оптимальными ударами в минуту для тренировок чрезвычайно важно", – сказал руководитель исследования, директор Викторианской кардиологической больницы в Мельбурне профессор Стивен Николлс.

Исследования показывают, что средняя частота большинства современных пописей составляет около 116 ударов в минуту.

Британский кардиологический фонд создал список воспроизведения Spotify – под названием Lifesaving Beats – из более 90 песен, под которые любители музыки могут измерить время исполнения сердечно-легочной компрессии.

"Использование музыки для поощрения правильного темпа хорошо известно, и мы поощряем всех пройти обучение, как проводить сердечно-легочную реанимацию", – подчеркнул президент Королевского колледжа неотложной медицины Адриан Бойл.

Это уже не первое исследование, доказывающее, что музыка позволяет настроить себя на нужный ритм и спасти жизнь. В 2008 году подобное исследование показало, что хит группы Bee Gees "Stayin' Alive" имел идеальный темп для косвенного массажа сердца – около 103 ударов в минуту.

И в 2013 году женщина из Бирмингема спасла жизнь 67-летнему мужчине, который потерял сознание в переполненном автобусе, вспомнив ритм композиции Bee Gees. Она вслух пела эту мелодию, качая грудь мужчины.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит сердце человека изнутри: ученые показали разницу между здоровым и больным органом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки