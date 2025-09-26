Какую самую высокую температуру может выдержать человек: ответ ученых
Изменения климата делают жару все более частым и опасным явлением. Человеческое тело способно выдерживать различные условия, но существует граница, за которой терморегуляция уже не работает.
Ученые пытаются определить эту "точку невозврата", ведь от нее зависит здоровье и жизнь миллионов людей в будущем. Детали рассказало издание Live Science.
Предел выносливости
Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, указывает: критической является температура 35 °C по влажному термометру (95 °F). Это не обычный показатель из прогноза погоды, а специальное измерение, учитывающее и жару, и влажность.
Если воздух насыщен влагой, телу сложнее охлаждаться из-за испарения пота, и наступает опасный момент, когда организм уже не может поддерживать нормальную температуру.
Например:
- при 46 °C и влажности 30% "влажный термометр" покажет лишь 30,5 °C – еще допустимо;
- при 39 °C и влажности 77% он поднимается до критических 35 °C.
В таких условиях человек может прожить не более нескольких часов.
Что происходит с организмом
Когда температура тела превышает 40 °C, наступает тепловой удар. Появляются симптомы: учащенный пульс, головокружение, бред, кожный зуд, потеря сознания и даже кома.
По словам исследователя Колина Реймонда (NASA JPL), при достижении критического уровня пот выделяется, но уже не охлаждает тело. Организм входит в состояние гипертермии, что может стать смертельным.
Где уже фиксировали критическую жару
Уровень в 35 °C по влажному термометру несколько раз превышали в Пакистане, в частности в Джейкобабаде – городе, который называют самым жарким в мире. Опасные показатели регистрировали также в Персидском заливе, Мексике и Австралии. Ученые прогнозируют, что в течение ближайших 30–50 лет подобные условия будут угрожать Южной Азии, Африке и Северной Мексике.
Почему предел разный для каждого
Физиологические возможности человека зависят от возраста, состояния здоровья и даже лекарств. Молодой и тренированный организм способен выдержать больше, чем пожилой человек с сердечными проблемами или те, кто принимает препараты, влияющие на терморегуляцию.
К группе риска относятся:
- пожилые люди;
- пациенты с сердечно-сосудистыми и почечными болезнями;
- люди с ожирением или гормональными расстройствами;
- больные психическими расстройствами, которые могут не замечать симптомов перегрева.
Поэтому фактическая "точка опасности" для многих может быть ниже условных 35 °C.
Врач и исследователь Поуп Мосли называет жару "силовым множителем болезней": она ухудшает течение уже имеющихся недугов. Во время волн жары резко возрастает количество смертей, но их редко связывают непосредственно с температурой, ведь причиной могут быть сердечные приступы, инсульты или осложнения хронических болезней.
