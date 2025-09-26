Какую самую высокую температуру может выдержать человек: ответ ученых

Изменения климата делают жару все более частым и опасным явлением. Человеческое тело способно выдерживать различные условия, но существует граница, за которой терморегуляция уже не работает.

Ученые пытаются определить эту "точку невозврата", ведь от нее зависит здоровье и жизнь миллионов людей в будущем. Детали рассказало издание Live Science.

Предел выносливости

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, указывает: критической является температура 35 °C по влажному термометру (95 °F). Это не обычный показатель из прогноза погоды, а специальное измерение, учитывающее и жару, и влажность.

Если воздух насыщен влагой, телу сложнее охлаждаться из-за испарения пота, и наступает опасный момент, когда организм уже не может поддерживать нормальную температуру.

Например:

при 46 °C и влажности 30% "влажный термометр" покажет лишь 30,5 °C – еще допустимо;

и влажности 30% "влажный термометр" покажет лишь 30,5 °C – еще допустимо; при 39 °C и влажности 77% он поднимается до критических 35 °C.

В таких условиях человек может прожить не более нескольких часов.

Что происходит с организмом

Когда температура тела превышает 40 °C, наступает тепловой удар. Появляются симптомы: учащенный пульс, головокружение, бред, кожный зуд, потеря сознания и даже кома.

По словам исследователя Колина Реймонда (NASA JPL), при достижении критического уровня пот выделяется, но уже не охлаждает тело. Организм входит в состояние гипертермии, что может стать смертельным.

Где уже фиксировали критическую жару

Уровень в 35 °C по влажному термометру несколько раз превышали в Пакистане, в частности в Джейкобабаде – городе, который называют самым жарким в мире. Опасные показатели регистрировали также в Персидском заливе, Мексике и Австралии. Ученые прогнозируют, что в течение ближайших 30–50 лет подобные условия будут угрожать Южной Азии, Африке и Северной Мексике.

Почему предел разный для каждого

Физиологические возможности человека зависят от возраста, состояния здоровья и даже лекарств. Молодой и тренированный организм способен выдержать больше, чем пожилой человек с сердечными проблемами или те, кто принимает препараты, влияющие на терморегуляцию.

К группе риска относятся:

пожилые люди;

пациенты с сердечно-сосудистыми и почечными болезнями;

люди с ожирением или гормональными расстройствами;

больные психическими расстройствами, которые могут не замечать симптомов перегрева.

Поэтому фактическая "точка опасности" для многих может быть ниже условных 35 °C.

Врач и исследователь Поуп Мосли называет жару "силовым множителем болезней": она ухудшает течение уже имеющихся недугов. Во время волн жары резко возрастает количество смертей, но их редко связывают непосредственно с температурой, ведь причиной могут быть сердечные приступы, инсульты или осложнения хронических болезней.

