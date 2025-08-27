Как долго человек может задерживать дыхание: ответ вас поразит

Большинство из нас может продержаться без вдоха всего минуту-две. Но в мире есть люди и сообщества, для которых погружение под воду на несколько минут – часть ежедневной жизни. И еще есть рекордсмены, способные выходить далеко за пределы обычных возможностей человека.

Так сколько на самом деле человек может не дышать? Ответ значительно более впечатляющий, чем вы могли представить, говорят ученые.

Хэньо из Южной Кореи

На острове Чеджу, Южная Корея, до сих пор сохранилась традиция женского подводного промысла. Женщины-дайверки, которых называют Haenyeo – "морские женщины", с XVII века погружаются за морепродуктами, обеспечивая свои семьи.

"Женщины были вынуждены стать кормилицами семей, – объясняет Oceanographic Magazine. – Мужчины либо шли в армию, либо погибали в море, к тому же власти облагали налогами именно их заработок, а женский труд – нет".

Хеньйо тренируются с 11 лет и работают даже в 70-летнем возрасте, проводя в воде до 10 часов в день. Хотя среднее погружение длится около 11 секунд, при необходимости они могут задерживать дыхание на 2– 3 минуты. Исследования показали, что у них есть особые генетические мутации, которые помогают переносить холод и снижают давление, а также выраженный "рефлекс погружения" – реакция организма, экономящая кислород.

"Это самое близкое, что можно представить к русалке", – говорит Крис МакНайт, морской биолог из Университета Сент-Эндрюс.

Баджау из Юго-Восточной Азии

Еще более впечатляющие результаты демонстрируют баджау, "морские кочевники" из акватории Сулу. Они веками живут в воде, погружаясь на сотни метров только с деревянными очками и грузами.

Их возможности объясняются не только культурой, но и эволюцией. Исследования генетика Мелиссы Илардо показали, что селезенки Баджау на 50% больше, чем у соседних наземных народов. Это важно, потому что при недостатке кислорода селезенка сокращается и "выбрасывает" запас обогащенных кислородом эритроцитов в кровь.

"Они могут держать дыхание до 13 минут. Это не имеет аналогов среди других людей", – отмечает Илардо.

Кроме того, у Баджау обнаружили ген PDE10A, связанный с работой щитовидной железы и размером селезенки. В сочетании с рисками, которые несет фридайвинг ("даже опытные ныряльщики часто погибают из-за потери сознания на подъеме"), выживали те, кто имел преимущество на генетическом уровне.

Рекорд Хорватии

Но даже эти уникальные случаи превзошел хорватский фридайвер Витомир Маричич. В 2025 году он задержал дыхание на 29 минут 3 секунды, установив рекорд Guinness World Records.

Как ему это удалось? Перед попыткой он 10 минут дышал чистым кислородом, насыщая не только эритроциты, но и плазму. "Это дало ему почти в пять раз больше кислорода, чем в нормальных условиях", – объясняется в видео на его Instagram-странице.

Но главное – спокойствие. "Никакой паники. Никаких мыслей. Только тишина. Так доходишь до 29 минут", – говорит спортсмен.

Без дополнительного кислорода Маричич также демонстрирует впечатляющие результаты: 10 минут 8 секунд в статическом апноэ (седьмое место в мире).

Сегодня понятно: задержка дыхания – это сочетание физиологии, тренировок и технологий. И каждый новый рекорд снова доказывает, что человеческие возможности – шире, чем кажется.

