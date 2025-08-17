Почему коты и собаки едят траву: есть научное объяснение

Многие владельцы домашних животных замечали, что их собаки или коты время от времени жуют траву. Для хищников, особенно котов, такая "закуска" выглядит странно.

Видео дня

Организмы собак и котов не приспособлены к перевариванию растительной пищи. Это явление наблюдают и у диких сородичей этих животных. Исследователи рассматривают несколько возможных причин такого поведения – от инстинктивного очищения организма до простого удовольствия от процесса. Детали рассказало издание LiveScience.

По словам ветеринара Джейми Лавджой (Stack Veterinary Hospital, США), существует несколько теорий. В отличие от травоядных, у собак и котов нет специальных бактерий и многокамерного желудка, способного расщеплять целлюлозу.

Популярная версия – животные едят траву, чтобы успокоить желудок.

"Чаще всего, когда трава выходит, то почти не меняется – с рвотой или дефекацией", – отметила Лавджой.

Данные исследований свидетельствуют: болезненные состояния объясняют лишь небольшую часть таких случаев. В 2008 году из 1571 опрошенного владельца собак только 8% сообщили, что их пес имел признаки недомогания перед тем, как съесть растение. Аналогично, два опроса владельцев кошек (2021 год) показали, что таких было только 6–9%, хотя около трети животных часто рвало после этого.

Ученые наблюдали поедание травы и у диких родственников – волков и диких кошек.

"Есть предположение, что в природе они делают это, чтобы очистить кишечник от паразитов", – отметила Лавджой. Впрочем, в США, где большинство домашних животных не имеют значительных глистных инвазий, проверить эту теорию сложно.

Другая версия – потребность в микронутриентах. "Трава может содержать витамины, в частности группы B", – говорит профессор Лори Теллер из Texas A&M College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences.

Самое простое объяснение Лавджой звучит так: "В основном они едят траву просто потому, что хотят – им нравится вкус, нужна стимуляция или они исследуют среду".

"Если у вас здоровое животное, которое время от времени съедает травинку или кошачью мяту – волноваться не нужно", – отметила Теллер.

Но если животное постоянно ищет растения, ест их и часто блюет, стоит проверить наличие скрытой проблемы.

Владельцам советуют помнить: некоторые растения являются ядовитыми для кошек и собак. Лавджой рекомендует сверяться со списком токсичных растений ASPCA. Также стоит учитывать использование пестицидов и удобрений.

OBOZ.UA ранее рассказывал, какие комнатные растения безопасны для котов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.