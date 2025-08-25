Какое животное самое медленное в мире? Ответ трудно угадать

В мире животных скорость часто ассоциируется с успехом и выживанием. Но самое медленное животное не менее интересно, чем самое быстрое. Там, где одни спасаются бегством или охотятся благодаря стремительному рывку, другие выживают благодаря неподвижности, маскировке и минимальным затратам энергии.

Видео дня

Вопрос о том, какое животное является самым медленным в мире, оказывается не таким простым, ведь "скорость" можно измерять по-разному. Детали рассказало издание LiveScience.

Медленные морские обитатели

"Мы запрограммированы думать, что скорость – это хорошо. Но для многих животных это совсем не имеет смысла", – объяснил Джеймс Маклейн, старший куратор в Лондонском Музее естествознания.

Если оценивать скорость по времени, нужному для преодоления определенного расстояния, то на первое место можно поставить морскую анемону. Она ползет всего 10–25 см в час, и то лишь тогда, когда ищет новое место жительства.

Не менее впечатляет и карликовый морской конек – самая медленная рыба в мире. Из-за вертикальной осанки и крошечного спинного плавника он движется настолько медленно, что преодолевает 1,5 метра почти за час.

"Еда сама приплывает к нему, поэтому ему не нужно быть быстрым. К тому же у него немного врагов: тело защищено костяными пластинами", – отметил Маклейн.

Гренландская акула – настоящий великан длиной до 7 метров, плывет всего 2 км/ч. Она живет в холодных водах, где питается падалью, и скорость ей просто не нужна.

Кто самый медленный на суше

Среди наземных животных лидирует банановый слизень, который движется всего 0,0096 км/ч.

"Моллюски медленнее других животных. Некоторые вообще не двигаются во взрослом возрасте", – отметил Джон Аблетт, куратор моллюсков в Лондонском Музее естествознания.

Для сравнения: обычная садовая улитка движется в 4 раза быстрее – 0,048 км/ч.

Среди медленных "рекордсменов" стоит упомянуть и галапагосских черепах (Chelonoidis niger), которые идут всего 0,26 км/ч, тогда как человек среднего роста передвигается примерно в 17 раз быстрее.

В тропических лесах выделяются медленные лори (Nycticebus), которые осторожно передвигаются по ветвям со скоростью около 1,8 км/ч.

Абсолютный чемпион

Но несмотря на все, титул "самого медленного животного мира" большинство ученых отдают трехпалым ленивцам (Bradypus). Они способны развивать скорость до 1,6 км/ч, но обычно передвигаются еще медленнее. Все их движения – от поворота головы до перемещения лапы – происходят крайне неторопливо.

Ленивцы компенсируют недостаток скорости другими адаптациями: отличным камуфляжем, невероятной силой (в три раза больше человеческой), а также медленным обменом веществ, который позволяет им питаться листьями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какого цвета кожа у белых медведей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.