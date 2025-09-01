Какое животное имеет лучший слух: ответ ученых

О летучих мышах известно, что они охотятся, используя высокочастотные звуки, неуловимые для человеческого уха и уха большинства животных. Уши некоторых рукокрылых способны различать частоты до 300 килогерц — примерно в 15 раз выше верхнего диапазона человеческого уха.

К этому хорошо приспособилась и восковая моль, которая умеет различить крих хищника и вовремя убегать. Но действительно ли они имеют лучший среди животных слух? Ответ дало издание Live Science, которое пообщалось со специалистами.

По словам профессора кохлеарной и слуховой физиологии ствола мозга в Ольденбургском университете в Германии Кристины Кеппль, понятие "лучший" в биологии всегда относительно. Чувствительность, способность различать похожие звуки и способность локализовать звуки – все это разные факторы, формирующие слух животного, пояснила она. Подобные факторы затрудняют ранжирование слуха животных. Однако можно выделить нескольких чемпионов в разных "номинациях".

Слух, позволяющий точно определить, где сидит добыча: сова

Что касается слуховых систем животных, Кеппль отметила сипух, например сипух крапчатых (Tyto alba). "Я работала с сипухами, поэтому они возглавляют мой список. Вся их слуховая система сформирована ночными охотничьими привычками и способностью точно определять местонахождение добычи на слух", – сказала она.

Совы охотятся ночью, поэтому они используют свой сверхчувствительный слух в дополнение к зрению в условиях низкой освещенности. Они могут уловить шорох мыши под толстым слоем снега или листьев, и быстро нацелиться на добычу.

Совы добиваются этого благодаря нескольким ключевым адаптациям. Во-первых, перья вокруг их морд имеют чашевидную форму, что помогает направлять звуковые волны в уши. Их правое и левое ухо также находятся на немного разной высоте, что означает, что звуковые волны достигают двух ушей с небольшой разницей во времени. Совы могут использовать эту крошечную разницу в восприятии звука левым и правым ушами, чтобы определить местонахождение источника звука.

Слух для картирования мира: летучие мыши и дельфины

Хотя летучие мыши и дельфины живут в разных условиях, они имеют общую черту, которая поражает – способность к эхолокации. "Мне нравятся уши дельфинов и летучих мышей, потому что они не просто улавливают звук и обрабатывают его, эти животные используют их для активного формирования изображений окружающей среды", – сказала Дарлин Кеттен, исследовательница Океанографического института Вудс-Хоул.

Эхолокация происходит, когда животное посылает звук в окружающую среду, тот отражается от объекта и возвращается к источнику, который улавливает отраженный сигнал. Благодаря этому методу дельфины и некоторые виды летучих мышей могут создавать воображаемую карту своего окружения. "Сонар основан на той же технологии, но эхолокация дельфинов и летучих мышей более совершенна, чем созданные человеком технологии", – сказала Кеттен.

У летучих мышей есть несколько особенностей, которые помогают поддерживать эхолокацию. Во-первых, их большие внешние уши помогают улавливать звуковые волны. Во-вторых, структуры их мозга, обрабатывающие слуховую информацию, огромны – подобно тому, как значительная часть человеческого мозга отвечает за визуальную обработку.

Дельфинам также требуется огромная мозговая активность для эхолокации – их слуховой нерв примерно в два-три раза толще, чем у многих наземных млекопитающих. Но уши дельфинов работают немного иначе, чем у наземных животных, таких как летучие мыши. Это связано с тем, что внешние ушные отверстия дельфинов совсем небольшие по размерам и, вероятно, не играют большой роли в проведении звука. Вместо этого дельфины, вероятно, используют жировые отложения вокруг челюсти для улавливания звуковых волн, распространяющихся в воде.

А еще и летучие мыши, и дельфины имеют специальные механизмы в ушах, которые помогают подавлять шум эхолокационных звуков. Этим они защищают себя от оглушения собственными же вокализациями.

Слух над и под водой: ластоногие

Брендон Саутхолл, президент и старший научный сотрудник Southall Environmental Associates, считает, что звание животного с лучшим слухом должны получить те, на кого часто не обращают внимания, когда обсуждают способность слышать. По его мнению, корона здесь принадлежит ластоногим, к которым относятся тюлени, моржи и морские львы. "Они делают почти невозможное: слышат и над водой, и под водой", – сказал ученый

Каждое животное имеет слуховую систему, настроенную на среду, в которой оно проводит большую часть времени. Вспомните, что вы обычно слышите, когда погружаете голову под воду. Звук сразу становится приглушенным, искаженным и тяжелым. Это происходит потому, что наши уши предназначены для улавливания звуковых волн, распространяющихся в воздухе. Поэтому в отличной среде (в воде) те же звуковые волны кажутся нам искаженными и странными. То же самое касается и морских животных, но наоборот – их уши предназначены для улавливания звуковых волн, распространяющихся в воде и не приспособлены для работы в воздухе. "Если взять дельфина и поместить его в воздух, он практически оглохнет и потеряет способность ориентироваться", – сказал Саутхолл.

Но поскольку ластоногие охотятся в океане, а спариваются и выращивают детенышей на суше, им необходимо хорошо слышать в обеих средах. Более того, по словам Саутхолла, некоторые ластоногие слышат почти так же хорошо, как совы на суше, а некоторые почти так же хорошо, как дельфины под водой. Работая в полевых условиях, Саутхолл даже наблюдал, как тюлени реагируют на хруст снега на расстоянии до 1,6 км.

Чтобы хорошо слышать как на суше, так и в воде, ластоногие используют уникальный механизм: они заполняют кровью пустое пространство в среднем ухе во время плавания. Это позволяет подводным звуковым волнам продолжать распространяться через жидкость в среднем ухе, минимизируя искажения звука. Когда тюлени возвращаются на сушу, их уши снова наполняются воздухом, что позволяет слышать звуковые волны, распространяющиеся по воздуху. По мнению Саутхолла, это просто удивительно.

