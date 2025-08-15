Как Пандора в фильме 'Аватар': ученые обнаружили уникальный спутник, где может быть жизнь

Возле звезды Альфа Центавра А, расположенной всего в 4,25 светового года от Земли, вероятно, вращается газовый гигант S1, похожий по размерам на Сатурн. Теоретически он может иметь спутник, способный поддерживать жизнь, подобный вымышленной Пандоре из фильма "Аватар".

Планета находится в зоне жизни, где условия могут способствовать возникновению биологических форм. Несмотря на интригующую находку, ее существование еще предстоит подтвердить. Если это произойдет, открытие станет одним из важнейших для космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST), отмечает Live Science.

Газовый гигант S1 впервые зафиксировали в августе 2024 года с помощью JWST. Он расположен на расстоянии примерно вдвое большем, чем между Землей и Солнцем, от своей звезды. Однако в последующие месяцы телескоп не смог повторно его наблюдать, из-за чего объект назвали "исчезающей планетой". Астрономы предполагают, что смещение орбиты S1 временно сделало его невидимым, и он снова появится в поле зрения в 2026–2027 годах.

Альфа Центавра — ближайшая звездная система к Земле, состоящая из трех звезд. До сих пор здесь было подтверждено существование только двух планет, и обе вращаются вокруг Проксимы Центавра. Идея, что в этой системе может существовать мир, похожий на Пандору из "Аватара", захватывает и ученых, и фантастов, ведь она сочетает реальную астрономию с популярной культурой.

Возможна ли жизнь на спутнике S1

Эксперты считают, что газовые гиганты часто имеют спутники. В нашей Солнечной системе Юпитер и Сатурн вместе насчитывают сотни спутников, среди которых есть и те, что потенциально могут поддерживать жизнь, например Европа или Энцелад. Исследователи предполагают, что S1 также может иметь большой спутник размером с Марс, достаточный для формирования атмосферы и наличия океанов.

Не все ученые разделяют оптимизм. Некоторые астрономы считают, что вероятный спутник S1 вряд ли будет превышать размеры Титана — самой большой луны Сатурна. В таком случае он может не иметь плотной атмосферы, а значит, условия для жизни будут крайне ограниченными.

S1 по размерам близок к Полифему — вымышленному газовому гиганту из "Аватара", вокруг которого вращается Пандора. Оба мира расположены в зоне жизни своей звезды, что создает романтическую параллель между наукой и кинематографом. Однако ученые отмечают: пока сходство остается лишь гипотетическим.

Если существование S1 подтвердится, главной задачей станет поиск его спутников. Это чрезвычайно сложная задача, поскольку экзолуны значительно меньше и холоднее планет, что затрудняет их обнаружение. Вероятно, для этого понадобятся телескопы, значительно мощнее JWST, а значит, окончательные ответы могут появиться только через десятилетия.

