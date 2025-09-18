Как меняется музыкальный вкус с возрастом: ученые провели исследование

Вспомните какую-то песню, которую вы полюбили еще в детстве и до сих пор слушаете ее с большим удовольствием. Психологи говорят, что услышанная в раннем возрасте музыка оставляет в нашей памяти неизгладимый след. Впрочем, с приближением старости наши музыкальные вкусы претерпевают большую трансформацию.

В первую очередь, наш вкус становится более консервативным – мы все меньше ищем новых впечатлений в звуках. И чтобы понять, как именно эволюционируют наши отношения с музыкой, ученые из нескольких университетов изучили данные 40 тысяч пользователей музыкального сервиса Last.fm за 15 лет. Набор данных содержал более 1 миллиона различных песен, которые были прослушаны более 542 миллионов раз. Об их выводах рассказало издание IFL Science.

"В этом исследовании мы можем проследить, как меняется прослушивание музыки в течение длительного периода. Когда такие компании, как Spotify, пытаются разработать музыкальные рекомендации для своих клиентов, они не обязательно учитывают привычки прослушивания на протяжении всей жизни пользователей", — заявил соавтор исследования Алан Саид, доцент кафедры информатики Гетеборгского университета.

Выводы ученых показали, что подростки слушают самую разнообразную популярную музыку, а их привычки расширяются, охватывая все больше жанров и исполнителей по мере перехода от подросткового возраста к взрослой жизни. Однако затем процесс начинает идти в обратном направлении – спектр начинает сужаться. Пользователи старшего возраста продолжают искать новую музыку, но уже не выходят за пределы любимых жанров, а ностальгия становится ключевой движущей силой их поиска.

"В молодости хочется попробовать все. Вы не идете на музыкальный фестиваль только для того, чтобы послушать одну конкретную группу, но становясь взрослыми, вы обычно находите музыкальный стиль, с которым себя ассоциируете. Чарты становятся менее важными", — объяснил Саид. По его словам, большинство 65-летних людей уже не бросаются на поиски новой музыки.

Интересным аспектом этого исследования стал тот факт, что привычки слушателей пожилого возраста по сравнению с подростками приобретают большую уникальность. Молодые люди собирают в свой плейлист много песен, но многие из них попадают туда потому, что их выбрали их сверстники. У людей старше 65 лет такой выбор более узкий, но более самобытный.

Работа исследователей подняла сразу ряд интересных вопросов о рекомендательных сервисах и о том, как они могут или способны повлиять на ваши привычки прослушивания. Позволяют ли они вам слушать музыку, выходящую за рамки привычного, или предлагают вам больше того, к чему вы привыкли?

"Сервис, который рекомендует всем один и тот же тип музыки одинаковым образом, рискует упустить то, чего на самом деле хотят разные группы", — сказал Саид. Так молодым пользователям могут быть полезными рекомендации, которые сочетают последние хиты с предложениями старой музыки, которую они еще не открыли для себя. Слушатели среднего возраста больше ценят баланс между новым и знакомым. А вот слушатели старшего возраста хотят более персонализированные рекомендации, отражающие их личные предпочтения и ностальгические воспоминания, пояснил ученый.

