Извержение вулкана на российском острове изменило климат на Земле: что известно

Новое спутниковое фото, показывающее цепочку вулканов, идеально размещенных вдоль российского острова Симушир показало место неожиданного вулканического извержения, которое временно охладило Северное полушарие в 1831 году. Это было одним из крупнейших извержений в истории, которое существенно изменило климат Земли около 200 лет назад.

Видео дня

Как пишет издание Live Science, в советские времена, на Симушире располагалась военно-морская база. А еще он известен среди специалистов тем, что четыре вулкана, которые размещены на этом клочке суши, равномерно расположены друг за другом и выстроились в практически прямую линию, что является необычным.

Удивительный остров

Симушир является одним из Курильских островов – архипелага, контролируемого Россией, на который также претендует Япония. Этот архипелаг состоит из более чем 50 вулканических островов в Северном Тихом океане. Как и остальные Курильские острова, суверенитет Симушира неоднократно переходил между двумя соседними странами в течение последних 400 лет. В новейшие времена он использовался как секретная советская база подводных лодок. Впрочем после 1994 года он является необитаемым.

Клочок суши длиной всего 8 километров является местом расположения сразу четырех крупных вулканов, которые можно увидеть из космоса. Эти величественные структуры, с юго-востока на северо-запад (на картинке - слева направо): Мильна, Заварицкий, Прево и Уратман.

Мильна является самой высокой из четырех вершин, ее высота составляет 1 540 метров. Последнее ее извержение было зафиксировано в 1914 году. Рядом с ней расположен Заварицкий, высота которого составляет около 624 м над уровнем моря, и он в последний раз извергался в 1957 году, оставив после себя в основном пустой кратер.

Высота Прево составляет 1 360 метров и он в последний раз извергался в 1825 году. А Уратман 678 метров высотой не показывает признаков извержения уже по крайней мере в течение 12 000 лет. Глубокая лагуна, известная как Брутон Бей, окружает этот вулкан. Именно здесь советские военные хранили некоторые свои ядерные подводные лодки.

На острове есть и пятый вулкан. Меньшая по размеру гора называется Горящая Сопка и расположена на северо-восточном склоне Мильны. Впрочем, ее нельзя отличить от более крупных вулканов на спутниковых снимках. Несмотря на то, что их классифицируют как отдельные вулканы, Горящая Сопка и Мильна тесно связаны между собой.

Симушир и другие Курильские острова являются горячими точками вулканической активности, поскольку они расположены в том, что эксперты называют "Огненным кольцом". Это дуга длиной 40 000 км, которая проходит над границами тектонических плит, окружающих внешнюю оконечность Тихого океана, согласно данным Земной обсерватории NASA. Этот регион содержит около двух третей всех наземных вулканов мира и является местом примерно 90% всех землетрясений.

Большое извержение

В 1831 году климат Северного полушария остыл в среднем на 1 градус по Цельсию. Также в этот период сообщалось о пасмурной погоде и изменении цветов солнца. Ученые уже тогда знали, что причиной этого явления стало мощное вулканическое извержение. Но какой именно вулкан был за него ответственным, оставалось загадкой.

Новое исследование, результаты которого были обнародованы в декабре 2024 года, показало, что временное похолодание вызвал Заварицкий, расположенный на Симушире. Это удалось выяснить после того, как были сопоставлены пепельные отложения в полярных ледовых ядрах с вулканом.

Это открытие стало сюрпризом для исследователей, поскольку ранее не существовало никаких предварительных свидетельств о каком-либо извержении на Симушире в 1831 году. Вероятно, причиной тому стало удаленное расположение острова и отсутствие потенциальных свидетелей на окружающих островах.

"Мы не имели представления, что этот вулкан ответственен [за драматическое извержение]", – сказал изданию Live Science ведущий автор исследования Уильям Хатчисон, вулканолог из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии. По его словам, этот момент полностью выпал из поля зрения ученых.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда сутки на Земле увеличатся до 25 часов и к каким последствиям это приведет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.