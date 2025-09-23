'Больше нет глобального потепления': Трамп назвал климатические изменения самой большой аферой, которую когда-либо знал мир

Президент США Дональд Трамп во время речи на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что климатические изменения – это самая большая афера в мире. Он выступил перед более чем 150 лидерами государств и международными чиновниками, призывая страны отказаться от "зеленой политики".

О выступлении Трампа сообщило американское издание TIME. В публикации приводятся слова президента, где он называет глобальное потепление и климатические прогнозы ООН "выдумками глупых людей". Трамп также подчеркнул, что попытки уменьшить выбросы и ограничить ископаемое топливо лишь "лишают страны шансов на успех".

Противоречивые высказывания

В своей речи Трамп неоднократно повторял, что "глобальное потепление уже исчезло", а климатические колебания используют как удобный аргумент для любой погоды. Он обвинил ученых в "злых намерениях" и даже назвал понятие "углеродного следа" мистификацией. По словам президента, страны, которые будут придерживаться зеленой политики, "потерпят поражение".

"Климатические изменения, как бы там ни было, вы к ним причастны. Больше нет глобального потепления, больше нет глобального похолодания. Все эти прогнозы, сделанные ООН и многими другими, часто по плохим причинам, были ошибочными. Они были сделаны глупыми людьми, которые стоили своим странам состояния и лишили эти страны шансов на успех. Если вы не откажетесь от этой зеленой аферы, ваша страна потерпит поражение", - заявил президент США.

Политические шаги

Эти заявления легли в русло политики его администрации. При предыдущем президентском сроке США уже выходили из Парижского климатического соглашения, а также сокращали финансирование международных переговоров по вопросам климата.

Министерство энергетики даже обнародовало отчет, в котором уменьшало значение экономических последствий глобального потепления, что вызвало резкую критику более чем 80 ученых.

Последствия для мира

Научное сообщество отмечает, что изменения климата подтверждены десятилетиями исследований. Они уже проявляются в виде более сильных ураганов, засух и повышения температур.

По данным ООН, только за последнее десятилетие стихийные бедствия, связанные с климатом, вызвали более 220 миллионов внутренних перемещений в разных странах. Тем временем мировые лидеры готовятся к климатическому саммиту ООН, который открывается уже завтра и где будут обсуждать новые национальные планы действий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что таяние ледников вызовет шквал взрывных вулканических извержений по всей Земле и подхлестнет глобальное потепление. Потеря льда снимает давление на подземные магматические камеры и повышает вероятность извержений. Этот процесс уже наблюдается в Исландии.

