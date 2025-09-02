Есть ли страны, где нет комаров? Ученые дали ответ

Комары кусают людей практически во всех странах мира. Эти кровососы могут изрядно досадить туристам и просто донимают в любое время суток. Но есть ли страны, где нет этих насекомых?

По меньшей мере одна такая страна на карте мира существует. Как пишет издание Live Science, это Исландия. В то время как ее соседи, включая Норвегию, Шотландию и Гренландию, являются домом для многих видов комаров, Исландия остается свободной от надоедливых существ.

Но как это возможно? У ученых есть несколько теорий. Одна из них заключается в том, что комары просто еще не добрались до Исландии. Это островное государство отделено от своих соседей сотнями километров океана, что создает естественный барьер, затрудняющий перелеты комаров.

Тем не менее, комары все же проникают в страну, но не тем способом, который мы можем себе представить – они путешествуют самолетами. Гисли Мар Гисласон, почетный профессор лимнологии (наука об изучении озер и пресной воды) Исландского университета, подтвердил это, поймав комара во время перелета из Гренландии в Исландию. Более того, комары могут часами выживать на шасси самолета, даже при минусовых температурах, заявил он в интервью англоязычному изданию Reykavík Grapevine в Исландии в 2017 году.

Возникает закономерный вопрос – если комары все же проникают в Исландию, почему они не сформировали здесь свою популяцию? Гисласон объясняет это отсутствием подходящих мест для их размножения. Хотя в Исландии рядом с аэропортами много прудов и болот, которые считаются оптимальными условиями для откладывания яиц комарами, в целом климат страны для них слишком суров.

Жизненный цикл комара состоит из четырех стадий: яйцо, личинка, куколка (подобно куколке гусеницы) и взрослая особь. Взрослые комары откладывают яйца в воду. Из яиц вылупляются личинки, которые развиваются в куколках. Затем из куколки появляется взрослое насекомое.

Роберт Джонс, биолог насекомых и доцент Лондонской школы гигиены и тропической медицины, рассказал Live Science, что личинкам комаров для развития необходима незамерзшая жидкая вода. В экстремально холодных регионах, таких как канадская Арктика, некоторые виды комаров выживают, впадая в спячку на стадии яиц, так они могут месяцами находиться в замерзшей воде. "В более теплых регионах, таких как Центральная Европа, комары могут пережить зиму в стадии яиц или личинок в относительно защищенных водоемах, которые не замерзают, или во взрослом состоянии, прячась в норах и других защищенных местах", – сказал он.

Климат Исландии занимает промежуточное положение: длинные зимы и частые циклы замерзания-оттаивания осенью и весной нарушают естественные циклы и убивают яйца и личинки комаров до того, как они превратятся во взрослых особей. "Это значительно затрудняет формирование популяций", – сказал Джонс.

При этом геотермальные источники Исландии, которые зимой не замерзают, могут быть слишком горячими для личинок любого вида комаров, даже адаптированного к высоким широтам. "Кроме того, химический состав геотермальных вод вряд ли подходит для развития комаров", – добавил ученый.

Однако с изменением климата эти надоедливые насекомые могут наконец заселить и Исландию. Джонс отметил, что более теплые весна и осень могут привести к более длительным периодам незамерзания стоячей воды, что позволит комарам сформировать постоянные популяции.

Иммо Хансен, профессор биологии в Университете штата Нью-Мексико, соглашается с ним. "В настоящее время мы наблюдаем расширение ареала тропических комаров на север в Соединенных Штатах", – рассказал он в интервью Live Science, в основном так происходит из-за потепления зим в этом регионе.

Если комары в конце концов распространятся в Исландии, это будет не первый случай исчезновения зоны, свободной от комаров. Гавайи, как самый изолированный архипелаг в мире, были свободны от комаров до 1826 года. Насекомых сюда завезли европейские и американские корабли. Благодаря благоприятному климату Гавайев комары процветали и быстро распространялись по островам. С тех пор изменение климата вытеснило комаров даже в высокогорные леса Гавайев, которые когда-то были слишком прохладными для их выживания.

Несмотря на потенциальную возможность появления комаров в Исландии, риск закрепления там видов-переносчиков болезней, таких как представители рода Aedes, способных переносить возбудителей лихорадки денге и чикунгуньи, остается низким, поскольку этим насекомым для выживания необходим тропический и субтропический климат, сказал Джонс. По его словам, в то время, как Южная Европа сталкивается с повышенным риском подобных вспышек из-за изменения климата и интенсивного транспортного сообщения, "моделирующие исследования показывают, что Северная Европа останется в значительной степени непригодной для передачи лихорадки денге даже к 2080 году".

