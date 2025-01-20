'Эффект дверного проема': почему, входя в комнату, мы забываем, что хотели сделать

Иногда бывает, что входя в комнату, мы забываем, что хотели сделать. Психологи объясняют это "эффектом дверного проема".

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На протяжении многих лет ученые пытались объяснить и проверить это удивительное поведение памяти. "Эффект дверного проема" предполагает, что мы склонны забыть недавно важные вещи, если пересекаем определенный предел, например порог двери, пишет IflScience.

В исследовании 2011 года группа ученых из Университета Нотр-Дам изучала эффект дверного проема, заставляя участников эксперимента переносить предметы через виртуальную или реальную среду.

Результаты показали, что люди с большей вероятностью забудут информацию после того, как пройдут через дверь, чем просто пройдут через комнату даже если они думали об этой информации несколько минут назад, говорят эксперты.

По словам исследователей, это демонстрирует, как наш мозг сегментирует опыт на отдельные события, называемые "моделью горизонта событий". Это полезно для организации воспоминаний, но может привести к кратковременному забвению.

То есть мозг сохраняет воспоминания в виде фрагментов или эпизодов, а не как непрерывные события. А пересечение границы заставляет мозг обновлять модель события этого пространства, что может привести к потере информации для объектов, связанных с предыдущими событиями, объясняют ученые.

"Вход или выход через дверь служит "пределом событий" в сознании, которое разделяет эпизоды активности и записывает их. Трудно вспомнить решения или действия, которые были приняты в другой комнате, поскольку они были разделены на части", – пояснил соавтор исследования, профессор психологии Университета Нотр-Дам Габриэль Радвански.

В другом исследовании 2014 года ученые обнаружили, что "эффект дверного проема" даже не нуждается в настоящей двери. Стоит только представить, что вы проходите через дверь, чтобы получить этот эффект. По словам авторов исследования, это свидетельствует о том, что модель горизонта событий работает даже для воображаемых пространств.

Однако в последних исследованиях утверждается, что, хотя "эффект двери" реален, он не всегда возникает последовательно во всех контекстах и не для каждого человека.

В исследовании 2021 года принимали участие люди, которые носили гарнитуры виртуальной реальности и перемещались по разным комнатам в виртуальной среде. Участники имели задачу запомнить объекты на столах в каждой комнате, а затем перейти к другому столу.

Интересно, что стол находился в другой комнате, куда участники попадали через виртуальную раздвижную дверь. В этом первом опыте дверные проемы практически не влияли на память.

Во втором эксперименте участники должны были выполнить эту задачу на запоминание, одновременно выполняя задачи на подсчет. Тест состоял в том, чтобы выяснить, оказывает ли повышенное давление на их память.

По словам ученых, во вторых экспериментах эффект дверного проема срабатывал чаще. То есть задача подсчета перегружала память людей, что делало их более влиятельными по поводу "эффекта двери".

Авторы исследования также утверждают, что поскольку их виртуальные комнаты были по сути идентичными, проблема с памятью вызывается не столько из-за перемещения через дверь, сколько из-за изменения контекста.

А если прибавить к этому давление перегруженного ума, то будет больше шансов на кратковременное забвение, говорят специалисты.

OBOZ.UA ранее писал, почему люди запоминают одни вещи, другие – нет.

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