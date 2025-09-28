Даже там, где нет людей: на Земле массово исчезают насекомые

Наверняка, вы хоть раз ловили себя на мысли, как бы было хорошо, если бы на свете не было насекомых – мухи бы не надоедали, комары бы не кусались. Но ученые предупреждают: такое исчезновение уже началось и оно грозит Земле катастрофическими последствиями.

Как пишет издание Science Alert, от бабочек до кузнечиков, от божьих коровок до водомерок – эти хрупкие создания на самом деле поддерживают жизнь на нашей планете, и сейчас они оказались под серьезной угрозой. И не только там, где деятельность человека непосредственно изменяет ландшафт, но и в отдаленных, практически нетронутых уголках природы. На это указывают тревожные результаты нового исследования.

Ранее исчезновение насекомых в ключевых зонах мира объясняли вырубкой биоразнообразных сред и изменениями локального климата. Теперь же стало понятно: эти силы действуют значительно шире, выходя далеко за пределы человеческого влияния.

Так на высокогорном лугу в американском штате Колорадо, который считается отдаленным и "нетронутым", биолог из Университета Северной Каролины Кит Сокман зафиксировал падение численности летающих насекомых более чем на 70%. И это всего за два десятилетия. Подсчеты ученого показали: более жаркое лето оказалось напрямую связанным с меньшим числом насекомых, которые выводятся здесь в следующем году. "Здесь почти нет человеческого влияния, и все равно мы видим такой резкий спад. Это оставляет мало других объяснений, кроме изменения климата", — сказал ученый в интервью NPR.

Его результаты дополняют многочисленные другие свидетельства: популяции бабочек, жуков и других тропических насекомых резко сокращаются из-за измененного цикла явления Эль-Ниньо. Даже обычные мухи оказались чувствительными к нынешним климатическим сдвигам.

Хотя идут некоторые споры о масштабах сокращения количества насекомых, это часто связано с нехваткой данных и непониманием сложности проблемы. Среди более 5 миллионов видов насекомых одни адаптируются и получают преимущества, но эти "победители" не могут полноценно заменить экологические роли тех, кто проигрывает эту гонку и исчезает. Все вместе приводит к нарушениям тонких взаимосвязей, которые удерживают экосистемы стабильными.

Доказательств исторического сокращения насекомых тоже становится больше. Например, недавнее исследование показало: 79% видов муравьев, которые когда-то были распространены на Фиджи, пережили падение численности еще со времени появления там людей 3 тысячи лет назад. Ученые использовали геномы музейных образцов, чтобы воссоздать изменения популяций в масштабах целых сообществ

Эффект домино от этого уже виден и в других группах. Так уменьшаются популяции птиц, ящериц и даже лягушек. В целом существуют сотни рецензируемых исследований, которые доказывают глобальное сокращение численности насекомых. "Среди экспертов есть единодушие: мы имеем кризис биоразнообразия насекомых", — отмечает эколог Ману Сондерс из Университета Новой Англии. И теперь очевидно, что этот кризис разворачивается даже в самых отдаленных уголках планеты.

"Без насекомых все погибнет: млекопитающие, рептилии, птицы и даже люди", — заключает зоолог Джессика Вейр из Американского музея естествознания. "Если хотите сохранить что-либо из этого, включая нас, стоит беречь прежде всего насекомых", — добавляет она.

